טרגדיה בבית וגן: אם לשבעה נפטרה לאחר מחלה קשה

ירושלים עטתה אבל עם היוודע הבשורה הקשה על פטירתה של גב' יעל שטרית ע"ה, תושבת שכונת בית וגן. המנוחה הסתלקה לבית עולמה לאחר שהזדככה בייסורים ממושכים במשך שנה וחצי, והיא בת 40 בלבד. בעלה, הרה"ג ר' נתנאל שטרית יבלחט"א, הנו אברך כולל השוקד על לימודו ברמ"ח איברים ושס"ה גידים בשלושה סדרים ביום. לפרנסת הבית עבדה המנוחה במסירות כסייעת בגן ילדים, תוך שהיא מקפידה להסיר מבעלה כל עול גשמי כדי שיוכל לעסוק בתורה באין מפריע.

הידרדרותה האחרונה התרחשה במהירות. יממה בלבד לפני פטירתה, שוחררה המנוחה לביתה והפצירה בבעלה שלא יישאר לצידה אלא ילך ללמוד כהרגלו. זמן קצר לאחר מכן, התקשרו הילדים בבהלה וסיפרו כי אמם חשה ברע. צוותי ההצלה ביקשו לפנותה בבהילות, אך היא עמדה על כך שלא לצאת מפתח ביתה עד שתתלבש בבגד צנוע וראוי ליציאה לרחובה של עיר.

המנוחה הותירה אחריה שבעה יתומים המומים שטרם נישאו, בהם בן גדול בן 18 הלומד בישיבה, צעיר הילדים בן שמונה בלבד, ובתוך עוד חמש בנות. כעין צוואה חיה, השאירה אחריה מכתבים אישיים שכתבה לבנותיה, ובהם הדרכה לחיים, אמונה טהורה וחיזוק בענייני צניעות.

במהלך מסע ההלוויה, זעק בעלה האלמן בכאב: "השארת אותי לבד, איך אוכל לשאת ולכלכל את היתומים הרכים הללו בלעדייך?". זעזוע עמוק אחז במלווים הרבים, כשנשמע קולו הדקיק של הילד בן השמונה שאמר קדיש יתום בדמעות ובכאב בלתי נתפס.

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אנשי הצדקה בשכונת 'בית וגן' מציינים כי מעבר לשבר הנורא, משפחת שטרית ניצבת כעת בפני תהום כלכלית מאיימת. הדירה שבה מתגוררת המשפחה זקוקה לשיפוץ יסודי, ותקופת המחלה הותירה חובות אדירים שנוצרו בעקבות הטיפול התרופתי היקר, שכלל תרופה בעלות של אלף שקלים ליום.

"אנו עומדים מול משפחה שבורה שמתמודדת כעת גם עם אתגר כלכלי עצום", מסרו אנשי הצדקה. "האברך האלמן לא יוכל בשום אופן לצלוח אותו בלי התגייסות כללית של הציבור לעזרתו ולעזרת שבעת היתומים. התרומה של הציבור היא הסיכוי היחיד שלהם להשתקם ולשרוד".

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