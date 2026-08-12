40 יום, 10 ציונים קדושים: מניין שלוחי קופת העיר יוצא לדרך

ימי הדין מתקרבים. בעוד ימים ספורים ייפתח חודש אלול, קול השופר ינסר בחלל, ונעימת הסליחות תמלא בתי המדרש של בני עדות המזרח. התקופה הגורלית והקריטית ביותר בלוח השנה היהודי כבר כאן, ארבעים הימים שבין ראש חודש אלול ליום הכיפורים. אלו ימים שבהם כל יהודי, בכל בית ובכל שכונה, נושא בליבו בקשה אחת פשוטה: לעבור אותם בשלום, להינצל מן הדין, ולהיכתב ולהיחתם אנחנו וצאצאנו וכל עמך בית ישראל, לשנה טובה, מאירה, מתוקה ומשופעת בכל טוב.

על רקע זה נערכים בימים אלה בקופת העיר לקראת אחת ממערכות התפילה הנרחבות של השנה. החל מא' דראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, ייצא מניין שלוחי קופת העיר להעתיר בתפילה בעשרה מן המקומות הקדושים ביותר לעם ישראל, מדי יום ביומו, ארבעים יום רצופים, בלא הפסקה.

רשימת הציונים שנבחרו למסע התפילה פרושה על פני ארץ ישראל, מצפון לדרום: הכותל המערבי, קבר רחל אמנו, מערת המכפלה, ציונו של רבי יהודה בר אילעי, ציון רשב"י, עמוקה, ציון אור החיים הקדוש, ציון רבי לייב, ציון האר"י הקדוש, וציון הרה"ק מזוועהיל.

אין מדובר ברשימה מקרית. אלו מקומות שלא זזה מהם שכינה מעולם, ציונים שדורות שלמים של יהודים כיתתו אליהם את רגליהם בשעות של צרה ובשעות של תקווה, ושפכו לפניהם את מר ליבם. אל אותם מקומות בדיוק יגיעו שלוחי קופת העיר, יום אחר יום, לאורך כל ארבעים הימים.

בכל אחד מעשרת המקומות יזכירו השלוחים את שמות התורמים ואת שם אמם בפרטות – שם ושם בנפרד, ולא ברשימה כללית הנקראת בסיטונאות. לצד השם תוזכר גם בקשתו המיוחדת של כל אחד לקראת השנה החדשה, אותה בקשה שאדם אינו תמיד מצליח לומר בקול, ושהוא נושא עימו אל תוך ימי הרחמים והסליחות.

בסופו של דבר, זו כל המשמעות של ארבעים היום הללו: להיכנס אל השנה החדשה כשמישהו כבר העתיר עליך, בשמך המפורש, במקום שבו התפילה בוקעת. לחיים טובים, ארוכים ולשלום.

העלות למסירת שם לתפילת מניין שלוחי קופת העיר בעשרת המקומות הקדושים, מדי יום ביומו מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, עומדת על 900 ש"ח, וניתן לחלק אותה לתשלומים.

למסירת שמות לתפילת מניין שלוחי קופת העיר ב-10 מקומות קדושים – לחצו כאן>>>