פינתו של הרב יעקב גלויברמן: ספירת מלאי לנשמה

פרשת 'רְאֵה' נקראת תמיד בסמיכות לחודש אלול – חודש הרחמים והסליחות. החודש הזה חותם את השנה היהודית ומביא אותנו לימים הנוראים ולחגי תשרי המסמלים את תחילת השנה החדשה.

כל בעל עסק יודע שלקראת סוף שנה כלכלית עורכים בעסק 'ספירת מלאי', כדי לעקוב אחר החוסרים והמלאים. גם חודש אלול נותן לנו הזדמנות להסתכל בתוך הנפש פנימה ולערוך 'ספירת מלאי' רוחנית, רגע לפני שהשנה החדשה פורסת עלינו את כנפיה.

כבני אנוש אנו נדרשים אחת בשנה לשים לב למגרעות ולחסרונות שיש בנו ולתקן אותם, אך מאידך, גם לחזק את המעלות והיתרונות שאלוקים העניק לנו, כדי שנהפוך את העולם למקום מתוקן יותר.

תיכף יגיע קול השופר שיקרא לנו להתעורר אל מול האתגרים השזורים בחיינו, ולשים לב גם לנשמה ולא רק לגוף. בתפילות ראש השנה ויום כיפור אנו אומרים בפיוט המרגש 'ונתנה תוקף': "כִּי לֹא תַחְפֹּץ בְּמוֹת הַמֵּת, כִּי אִם בְּשׁוּבוֹ מִדַּרְכּוֹ וְחָיָה. וְעַד יוֹם מוֹתוֹ תְּחַכֶּה לוֹ, אִם יָשׁוּב מִיָּד תְּקַבְּלוֹ".

הימים של תחילת השנה שבפתח נקראים 'הימים הנוראים' בגלל שהם ימי דין והכרעת גורלות לשנה הקרובה, אך אלו הם גם ימים גדולים של ניצול הזדמנויות והתעוררות שיש ביכולתה לשנות ולהיפטר מהרגלים שליליים שכובלים אותנו.

הלוואי שנזכה להתעורר ולתקן ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. אמן.