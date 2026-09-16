שרוליק כהן בסינגל חדש: 'אוי ויי טאטע' - ניגון ברדיטשוב קלאבי

בעיצומם של ימי הרחמים והרצון, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: המוזיקאי שרוליק כהן משיק סינגל תוסס ומרים בשם 'אוי ויי טאטע', ביצוע מלא חיות ואש חסידית לטענת הסנגוריה הנודעת של סנגורן של ישראל, הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א.

הסינגל מציע חוויה מוזיקלית ייחודית המשלבת מסר רוחני עמוק של תפילה למחילה, סליחה וכפרה עם מעטפת צלילית קצבית וסוחפת. הלחן, פרי עטו של כהן עצמו, זכה לעיבוד והפקה מוזיקלית מרימה של מאיר ליברמן, שהצליח להפוך את התביעה התמימה והעמוקה למחילה לשיר מקפיץ שמבעיר את הלבבות.

הבחירה להשיק את השיר דווקא בתקופה זו של השנה אינה מקרית. ימי אלול, שבהם כל אחד מאיתנו מתכונן לעמוד לפני בורא עולם, מהווים רקע רוחני מתאים למסר העמוק של השיר. מילות התפילה של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, המוכר כסנגורן של עם ישראל, מתחברות ישירות לאווירה של התעוררות והתחשבנות הנפש המאפיינת את התקופה.