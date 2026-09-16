שרוליק כהן בסינגל חדש: 'אוי ויי טאטע' - ניגון ברדיטשוב קלאבי

בעיצומם של ימי הרחמים והרצון, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: המוזיקאי שרוליק כהן משיק סינגל תוסס ומרים בשם 'אוי ויי טאטע', ביצוע מלא חיות ואש חסידית לטענת הסנגוריה הנודעת של סנגורן של ישראל, הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א.
הסינגל מציע חוויה מוזיקלית ייחודית המשלבת מסר רוחני עמוק של תפילה למחילה, סליחה וכפרה עם מעטפת צלילית קצבית וסוחפת. הלחן, פרי עטו של כהן עצמו, זכה לעיבוד והפקה מוזיקלית מרימה של מאיר ליברמן, שהצליח להפוך את התביעה התמימה והעמוקה למחילה לשיר מקפיץ שמבעיר את הלבבות.
הבחירה להשיק את השיר דווקא בתקופה זו של השנה אינה מקרית. ימי אלול, שבהם כל אחד מאיתנו מתכונן לעמוד לפני בורא עולם, מהווים רקע רוחני מתאים למסר העמוק של השיר. מילות התפילה של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, המוכר כסנגורן של עם ישראל, מתחברות ישירות לאווירה של התעוררות והתחשבנות הנפש המאפיינת את התקופה.
הסינגל מלווה בווידאו קליפ סוחף ומרגש, המתרחש כולו סביב בימת בית הכנסת. הקליפ משקף את החיבור המיוחד בין אבא ובנים, בדיוק כמו שרק התקשרות חסידית אמיתית יכולה לייצר. השילוב בין מילות התפילה הברדיטשובאיות למקצב האנרגטי ולמחזות השמחה שעל המסך מביא יצירה שכולה חום חסידי, שמחה וביטחון באהבת הבורא.
הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים השיקו זמרים רבים שירים חדשים לקראת הימים הנוראים - אורי גרינוולד ואלחנן ענבל בדואט 'הזכירו לפניו', ישי וולף בסינגל 'מלוך' על תפילת העמידה, ועוד רבים אחרים שמעניקים לקהל מגוון רחב של יצירות רוחניות לתקופה זו.
העיבוד וההפקה המוזיקלית של מאיר ליברמן מעניקים לשיר מעטפת צלילית עשירה ומקצועית. ליברמן, שמוכר כמפיק ומעבד מוכשר, הצליח להעניק לשיר אנרגיה מיוחדת תוך שמירה על העומק הרוחני של מילות התפילה. השילוב בין הקצב הקלאבי לבין המסר החסידי יוצר חוויה מוזיקלית שמדברת ישירות אל הלב ומחברת את עבודת הימים מתוך התעוררות ושמחה עצומה.
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