בבני ברק התקיים מעמד מרומם ורב רושם של הכנה לימים הנוראים בראשות גדולי הדור. מרנן הגר"ד לנדו, הגרמ"ה הירש, המשגיח הגר"ד סגל, הגר"א סלים, הגר"ש שטיינמן, הגר"ח פיינשטיין ועוד ראשי ישיבות וגדולי תורה.

המעמד התקיים לאברכי ישיבת עטרת גבריאל שהוקמה לפני כ - 5 שנים ע"י הגאון רבי אברהם ישעיהו אלקיים

הגר"ד לנדו בדבריו עמד על מעלתם של האברכים ובני התורה מחזיקי העולם ואמר כי רק בזכות לימוד תורתם העולם מתקיים.

הגרמ"ה הירש קרא לאברכים להתחזק בלימוד התורה והוסיף כי מעלתם של האברכים הלומדים ללא דברים בטלים בגדר מצווה ועומד ומעלתם גדולה יותר מאשר האברכים הלומדים אך מערבים דברים בטלים בלימודם וזה ההכנה הכי גדולה ליום הדין. סיים ראש הישיבה.

המשגיח הגר"ד סגל עמד בדבריו על השאלה הידועה מדוע יש עניין להתחזק בחודש אלול והאם אין בזה משום שקר כלפי שמיא? ובפרט לדברי השו"ע שאין לאכול פת פלטר בעשרת ימי תשובה אפילו באדם שאוכל פת פלטר כל השנה. וביאר שבחודש אלול אדם מראה מה היא בעצם המציאות האמיתית שלו, ואדרבה כל השנה זה המצב הלא נכון ובאלול זהו המצב הנכון וסיים בשבח האברכים הממיתים עצמם באהלה של תורה כל השנה כולה.

כמו כן נשאו דברים הגר"א סלים, הגר"ח פיינשטיין, הגר"מ תופיק אביעזרי, וראש הישיבה הגראי"ש אלקיים.

כמו"כ הוקרא במעמד, מכתב מיוחד מאת הפוסק הגר"מ שטרנבוך. את המכתב הקריא בנו הגרח"ע שטרנבוך ראש רשת הכוללים תשובות והנהגות בארץ הקודש, בתוך המכתב עורר הגר"מ שהיות וחל ראש השנה בשבת, ממילא יש סכנה גדולה שאין תקיעת שופר והתיקון נעשה ע"י שמירת שבת כראוי. ולכן ביקש להתחזק בלימוד הלכות שבת לעורר את זכות שמירת השבת.

בסיום המעמד חולקה מזכרת מיוחדת לכלל האברכים לוח שנה עיתים לבינה לשנת התשפ"ז הבעל"ט.