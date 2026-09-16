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ביטול הילולת מרן זצ"ל

"האזכרה לרצח רבין זה לא אירוע פוליטי?": ח"כ מלול במתקפה על היועמ"שית | צפו

בעקבות דחיית עתירת ש"ס בבג"ץ נגד ביטול ימי העיון לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: ח"כ ועו"ד ארז מלול תוקף בריאיון ל'כיכר השבת' את החלטת השופטים להתחמק מהכרעה עקרונית, ומאשים — "בג"ץ והיועמ"שית עובדים בשיתוף פעולה נגד ש"ס והימין, כואב הלב על הפגיעה במיליוני מאמינים"

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בדיון שנערך הבוקר (רביעי) בבג"ץ בעתירת נגד היועצת המשפטית לממשלה - שפסלה את קיום ימי העיון המרכזיים בבנייני האומה ערב הבחירות - החליטו השופטים לדחות את העתירה.

ההחלטה התקבלה לאחר שמנכ"ל המשרד לשירותי דת הודיע כי בשל לוחות הזמנים הצפופים, המשרד ממילא לא יוכל לקיים את האירוע מבחינה טכנית, מה שהופך את הדיון לתיאורטי בלבד.

בתום הדיון, התראיין ח"כ ועו"ד ארז מלול (ש"ס) ל'כיכר השבת' והבהיר כי הנימוק הטכני של בית המשפט אינו אלא כסות להתחמקות מהכרעה ערכית.

"אם היית מוריד את הנחיית היועמ"שית מהתחלה, היה מתקיים כנס מורשת א-פוליטי לכלל עם ישראל," אמר מלול. "המשרד אמר את מה שאמר רק בגלל ההנחיה שלה. בג"ץ פשוט לא רצה להתערב בהחלטת היועמ"שית כי הם עובדים בשיתוף פעולה. בית המשפט יכול היה לתת פה אמירה עקרונית - שאירוע מורשת על פי חוק שחוקקה הכנסת אינו פוליטי - אבל הם נמנעו מזה בגלל הקשר עם היועמ"שית שפועלת נגד המפלגה, נגד הימין ונגד ש"ס".

בתגובה לטענה כי קיים חשש שהאירוע יהפוך לפוליטי בשל היותו של מרן מייסד ש"ס, הציג מלול השוואה אחרת: "להבדיל, אזכרה לרצח רבין זה לא פוליטי? רבין היה נטו פוליטי, ממנהיגי מפלגת העבודה וראש ממשלה. מרן היה גדל בתורה ופסק פסיקות הלכתיות עוד הרבה לפני ש"ס. נכון שאחד הדברים הגדולים שעשה היה להחזיר את הגאווה ליהדות הספרדית והמזרחית, אבל גדלותו היא תורנית לחלוטין".

מלול חתם את דבריו בכאב על הפגיעה בציבור הרחב: "כואב לי מאוד. היועצת המשפטית פגעה כאן בחלק עצום מהעם - מסורתיים, חילונים ודתיים כאחד. מיליון איש השתתפו בהלוויה של מרן, וההחלטה הזו פשוט פגעה בכל אחד ואחד מהם".
ש"סהרב עובדיה יוסףארז מלול

3 תגובות

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1
אם ההילולא של מרן היא לא אירוע פוליטי מדוע רק חברי כנסת משס עומדים על הרגליים האחוריות ומזדעקים? חבר שואל
מעניין
כי כל שאר המפלגות/אנשי ציבור שלכאורה אמורים לתבוע את העלבון הזה מבינים שזה יתן כוח לשס והם לא חשודים על כך
משה
הנה גם יעקב אשר שלף את בצליו ויצא לקונן בראש חוצות.
רק לא ג ושס

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