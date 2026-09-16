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חיבוב המצווה

"למרות שהשנה זה לא דאורייתא"; בדיקת הלולבים של המנהיג וראש הישיבה | תיעוד

ראש הישיבה וזקן מועצת גדולי התורה בדק היום לולבים לחג • בני ביתו סיפרו: "חיבוב המצווה נשאר כמו כל השנים - למרות שהשנה זה לא דאורייתא" (חדשות חרדים)

המנהיג וראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, זקן חברי מועצת גדולי התורה, בדק היום (רביעי) לולבים לקראת חג הסוכות הקרב ובא.

כמנהגו מזה עשרות בשנים, ראש הישיבה מקדיש את הימים בין כסה לעשור, לחיבוב מצווה ובדיקת ד' מינים.

הבדיקה התקיימה במעונו של ראש הישיבה בבני ברק, כשלפניו הונחו מספר לולבים לבחירה. על פי המסורת, גדולי ישראל מקפידים לבדוק בעיון רב את ארבעת המינים, ובמיוחד את הלולב, שעליו להיות סגור ושלם.

השנה, חג הסוכות חל ביום שני, כך שיום הראשון של החג אינו חל בשבת. על פי ההלכה, כאשר יום טוב ראשון של סוכות חל בחול, מצוות נטילת לולב היא מדרבנן ולא מדאורייתא. עם זאת, כפי שציינו בני ביתו של ראש הישיבה, חיבוב המצווה והקפדה על הידורה נשארים ללא שינוי.

אחד מבני ביתו מסר ל'כיכר השבת' כי "למרות שהשנה המצווה היא לא דאורייתא, אף על פי כן חיבוב המצווה של ראש הישיבה נשאר כמו כל השנים והוא מקפיד להדר בנוי מצווה".

הגרב"ד פוברסקי בבדיקת לולבים (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בבדיקת לולבים (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בבדיקת לולבים (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בבדיקת לולבים (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בבדיקת לולבים (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בבדיקת לולבים (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בבדיקת לולבים (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בבדיקת לולבים (צילום: שוקי לרר)
סוכותרבי ברוך דב פוברסקילולבהגרב"ד פוברסקיהרב ברוך דב פוברסקינטילת לולבלולביםלולב ענק

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