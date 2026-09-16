למעלה מ-600 משתתפים מאות משתתפים כעת בכנס ירחי כלה הרביעי של 'אחוות תורה' - צפו בין כסה לעשור: למעלה מ-600 משתתפים כעת בכנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים - צפו בגלריה (חרדים) אמאסף מגידומקודם | 15:34 כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי) הרב דוד לייבלעשרת ימי תשובהאחוות תורהירחי כלה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:יעקב אשר בהודעה חריפה נגד ההחלטה: "בג"ץ והיועמ"שית מזלזלים במורשת מרן"חנני ברייטקופף|15:33הישג לאסיר החרדי: רימוני ההלם נפסלו בבית המשפטדניאל הרץ וב. ניסני|14:50בני ברק: פעוט חרדי בן שנה נפל באוטובוס - כתוצאה מבלימה ונפצע בראשוקובי רוזן|14:36אולי גם יעניין אותך:"להפוך את מרן לדמות פוליטית זה מחריד כל לב" | הזעקה של נכד הגר"ע יוסף זצ"לישי כהן|11:33בג"ץ דחה את עתירת ש"ס נגד ביטול האזכרה למרן הגר"ע יוסף זצ"לישי כהן|09:25פצצה משפטית: דרישה לפסול את המקום ה-6 בש"סיוני גבאי|15.09.26
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