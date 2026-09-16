למעלה מ-600 משתתפים מאות משתתפים כעת בכנס ירחי כלה הרביעי של 'אחוות תורה' - צפו בין כסה לעשור: למעלה מ-600 משתתפים כעת בכנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים - צפו בגלריה (חרדים)