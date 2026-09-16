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למעלה מ-600 משתתפים 

מאות משתתפים כעת בכנס ירחי כלה הרביעי של 'אחוות תורה' - צפו

בין כסה לעשור: למעלה מ-600 משתתפים כעת בכנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים - צפו בגלריה (חרדים)

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כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)
כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)
כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)
כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)
כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)
כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)
כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)
כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)
כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)
כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)
כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)
כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)
כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)
כנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים (צילום: יעקב נחומי)
הרב דוד לייבלעשרת ימי תשובהאחוות תורהירחי כלה

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