סערת אירועי הזיכרון למרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל הגיעה היום (רביעי) לנקודת הסיום לאחר שבג"ץ דן בעתירת ש"ס נגד היועצת המשפטית לממשלה - שפסלה את קיום ימי העיון המרכזיים בבנייני האומה ערב הבחירות. השופטים החליטו לדחות את העתירה. ההחלטה התקבלה לאחר שמנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, הודיע כי בשל לוחות הזמנים הצפופים, המשרד לא יוכל לקיים את האירוע בבנייני האומה.

בתום הדיון, התראיין מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, ל'כיכר השבת' ודחה את הטענה כאילו המשרד ויתר על קיום האירוע.

"אמרתי לשופטים שאי אפשר לקיים את הכנס בבנייני האומה כי זו עובדה קיימת," הסביר אבידן, "אבל ביקשתי פעם אחר פעם: אם בית המשפט ייתן לי אוקיי, אצא החוצה ויחד עם עיריית ירושלים נשיג את אצטדיון טדי, או מקום אחר בתל אביב או בחיפה. שבועיים-שלושה זה מספיק זמן לארגן אירוע מכובד. לצערי לא נתנו לי את האפשרות ולא קיבלתי את הסעד שביקשתי, כי נתפסו לפרוצדורה וטכניקה. כשיודעים לצאת מהמסגרת — בית המשפט יודע לעשות זאת. חבל שכאן לא יצאו".

אבידן הדף בתוקף את טענות הייעוץ המשפטי על חשש מאירוע פוליטי בערב בחירות, וחשף את הצעת הפשרה הדרמטית שנדחתה: "אף פוליטיקאי לא ביקש להשתתף - לא אריה דרעי ולא אף ח"כ. הבהרנו לשופטים שמעבר לכך שאף פוליטיקאי לא ינאם, השנה הסכמנו שאפילו נוכחות של פוליטיקאים לא תהיה באולם! אי אפשר למחוק את המורשת של מרן, ובכנסים ממשלתיים ממילא לא עושים פוליטיקה".

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כשנשאל מדוע ש"ס היא זו שעתרה ולא המשרד או המשפחה, השיב אבידן: "כמשרד ממשלתי אין לי זכות עמידה לעתור נגד היועמ"שית, למרות שהמכתבים שכתבתי לה היו תקיפים ולא עשו הנחות לאף אחד. ש"ס עתרה כי המורשת של מרן יקרה לה והם מרגישים הנפגעים הגדולים ביותר. חבל מאוד שבית המשפט ננעל על טענות טכניות במקום לאפשר את קיומו של הכנס המכובד".