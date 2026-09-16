בדיוק כאן מגיעה ההצעה החדשה של אלדן על צ'רי טיגו 8.

7 מקומות, הרבה יותר מרחב למשפחה

צ'רי טיגו 8 הוא SUV משפחתי בעל 7 מקומות, שנועד לתת מענה למשפחות שצריכות יותר מרכב קומפקטי.

היתרון המרכזי הוא כמובן האפשרות להסיע עד שבעה נוסעים, כך שהרכב יכול להתאים למשפחה עם ילדים, לנסיעות משותפות ולשימושים משפחתיים מגוונים.

מעבר למספר המושבים, הבחירה ברכב גדול יותר יכולה להיות משמעותית גם מבחינת הנוחות ביום-יום. נסיעה עם הילדים, יציאה לטיול, נסיעה בחול המועד או פשוט יום עמוס שבו צריך להעביר יותר ציוד – כל אלה הופכים קלים יותר כאשר יש ברכב יותר מרחב.

והמחיר? כאן מגיע החלק המעניין

אלדן מציעה כעת את צ'רי טיגו 8 במחיר מיוחד של 2,370 שקל לחודש צמוד מדד ל-50 חודשים

כך ניתן לשדרג לרכב משפחתי גדול יותר, תוך פריסת חלק משמעותי מהעלות לתשלומים חודשיים.

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למה דווקא 7 מקומות?

עבור משפחות גדולות, מספר המקומות ברכב הוא לא פרט שולי. הוא יכול להשפיע על כל ההתנהלות המשפחתית.

רכב בעל 7 מקומות מאפשר גמישות גדולה יותר: הילדים יכולים לנסוע יחד, אפשר לארח בני משפחה נוספים, ובנסיעות משפחתיות אין צורך לחשוב בכל פעם מחדש מי מצטרף ומי נשאר מאחור.

גם עבור משפחות שאינן משתמשות בכל שבעת המקומות מדי יום, עצם האפשרות להשתמש בשורה השלישית בעת הצורך יכולה להיות יתרון משמעותי.

רכב משפחתי צריך להתאים לחיים עצמם

בסופו של דבר, רכב משפחתי טוב הוא רכב שלא רק נראה טוב בחניה, אלא כזה שמתאים לשגרת החיים.

הוא צריך להתמודד עם נסיעות קצרות וארוכות, עם ילדים, עם ציוד, עם קניות ועם טיולים – ולספק למשפחה מרחב וגמישות כאשר באמת צריכים אותם.

צ'רי טיגו 8, עם שבעה מקומות ישיבה ומרכב SUV מרווח, נועד לתת מענה בדיוק לצורך הזה.

אז כמה זה עולה?

ההצעה של אלדן ממש פשוטה וברורה:

סה''כ 109,900 שקל זאת בזמן שמחיר המחירון 141,000 שקל ללא הפחתות (מחירון לוי יצחק)

אז תכלס איך משלמים? בעצם לא משלמים... ממש ככה... ללא מקדמה וללא תשלום ראשוני.

יוצאים באותו יום עם רכב בהחזר של 2,370 שקל – צמוד מדד לתקופה של 50 חודשים

וזהו אפשר להעמיס את אוהל לקמפינג ...

ואם יש לכם "גרוטאה" ששווה 10,000 שקל ואתם מעוניינים שנסייע לכם להיפטר ממנה, אז ההחזר החודשי יורד אפילו ל-2,144 שקל!

במילים פשוטות: לא צריך לשבור תוכנית חיסכון כדי להנות מההצעות שיש באלדן .

אה ..רגע ואם זה לא מספיק אז אלדן מעניקה שנה אחריות לרכב!! על מנוע, גיר ועוד 10 מכלולים אם זו לא מתנה לחג ,אז מה כן?

כל שנותר זה להשאיר פרטים בלינק כאן ונציגנו יחזרו אליך באופן מידי .

תתחדששששששו!

השאירו פרטים ובקרוב כבר תוכלו להסיע את המשפחה ברכב מרווח >>

*הטבת המימון ניתנת באמצעות חברת מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ או גורם ממן אחר, והעמדת ההלוואה ותנאיה כפופים לשיקול דעת הגורם המממן. ההצעה כפופה לתקנון.