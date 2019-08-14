כשמשפחה גדלה, גם הדרישות מהרכב משתנות. פתאום צריך יותר מקום לנוסעים, מקום לעגלות ולציוד, מרחב נוח לנסיעות ארוכות ובעיקר רכב שיוכל לתת מענה למשפחה כולה. עבור משפחות שמחפשות רכב מרווח עם 7 מקומות, רכב SUV יכול להיות פתרון נוח במיוחד. אבל לצד הרצון לשדרג, עומדת כמובן גם שאלת המחיר: איך אפשר לעבור לרכב גדול ומשפחתי יותר בלי להוציא סכום גדול בבת אחת? (רכב)
'אלדן' חברת המכירה, הליסינג וההשכרה הישראלית המובילה לא מפסיקה להפתיע. גם בימים אלו בהם משבר הקורונה מאיים גם על ענף הרכב באה הבשורה מצד ענקית מכירת הרכב - עם שיטת קניה סטייל אמריקה שלא תשאיר לכם מקום להתלבטות (רכב, צרכנות)