הגר"מ שטרנבוך בקריאה חריגה: "אל תבזו קריאה זאת, שיוצאת מליבי" | צילום: צילום: באדיבות המצלם

הגר"מ שטרנבוך בקריאה חריגה: "אל תבזו קריאה זאת, שיוצאת מליבי" - צילום: באדיבות המצלם

זו אינה קריאה שגרתית. כשהגר"מ שטרנבוך, יוצא בעצמו בקריאת קודש מיוחדת למען אלמנה ויתומים, יש בכך כדי לעורר את הלבבות. גדול הדור, המכיר את המשפחה מקרוב שכן היא מתגוררת בשכונתו הר נוף, נכנס לעובי הקורה, ופנה לציבור בדברים היוצאים מן הלב.

הרקע לקריאה הוא פטירתו של הרה"ג ר' שלמה זלמן ויזנפלד ז"ל, תלמיד חכם שעלה בבחרותו לבדו מארצות הברית מתוך החלטה נחושה להיות בן תורה, וכל ימיו ישב ושקד על תלמודו בהצנע לכת. בשקט ובענווה הקים עם רעייתו תחי' בית של תורה. בחג השבועות האחרון חלה במחלה קשה, ובתוך שישה שבועות בלבד נלקח לבית עולמו, והותיר אלמנה וארבעה ילדים שטרם נישאו.

בקריאתו פנה הגר"מ שטרנבוך לציבור ופתח בתיאור המצב: "יש כאן מקרה נורא של פטירת הרב שלמה זלמן ויזנפלד, שלמד תורה כל ימיו בנסתר, והשאיר אלמנה ויתומים". משם המשיך בבקשה ישירה: "אני מבקש מכל אחד לעזור בכל יכולתו".

ואז הוסיף גדול הדור משפט חריג ובלתי שכיח, שנשמע ממנו בכאב אישי: "אל תבזו קריאה זאת, שיוצאת מליבי ויכנס ללב שלכם".

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הגר"מ שטרנבוך לא הסתפק בבקשה, אלא הבטיח בפירוש שכר גדול לנותנים: "וזו הזדמנות בלתי רגילה, שבזכות המצווה יזכו לשמירה עליונה, עליהם ועל הילדים שלהם". את דבריו חתם בתפילה: "ואני מבקש על זה רחמי שמיים. ריבונו של עולם, תרחם על התורמים".

נוכח קריאתו המפורשת של הגר"מ שטרנבוך, ומתוך רצון לזכות בברכתו, נענים התורמים לבקשתו ותורמים 500 ש"ח למען המשפחה שעליה המליץ וביקש בעצמו – וזוכים בברכתו: "בזכות המצווה יזכו לשמירה עליונה, עליהם ועל הילדים שלהם".

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