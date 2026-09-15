ראש השנה חלף. בבתי ישראל נשמעו התפילות, נערכו סעודות החג ומשפחות התכנסו יחד סביב השולחן. אבל בבית משפחת גולדמן, ראש השנה הזה היה שונה מכל מה שהכירו.

רק ימים ספורים קודם לכן קמו בני המשפחה מהשבעה על אביהם, הרה"צ רבי שמשון זצ"ל, שהתמוטט לפתע והסתלק לבית עולמו. כמעט בלי שהספיקו לעכל את האסון, הגיע ראש השנה הראשון בלעדיו.

הכיסא של אבא נותר ריק.

עכשיו, בעשרת ימי תשובה, כשהמוני בית ישראל מתכוננים ליום הקדוש ומבקשים להיחתם לחיים טובים ולשלום, בני משפחת גולדמן מנסים להבין כיצד ממשיכים מכאן. וכבר מעבר לפינה ניצב חג הסוכות, חג שבו משפחות מתכנסות יחד, בעוד אצלם חסרה הדמות שהחזיקה את הבית והעניקה לילדים ביטחון ומשענת.

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האסון הנורא הגיע לאחר תקופה קשה ממילא. רעייתו של הרב גולדמן, עמוד התווך של הבית, אובחנה במחלה הקשה והנוראה. מזה תקופה ארוכה היא מאושפזת בין כותלי בית החולים, נלחמת על חייה, עוברת טיפולים מורכבים וזקוקה לכוחות נפש אדירים.

רבי שמשון זצ"ל נשא במסירות את העול הכבד. הוא חילק את זמנו בין הטיפול בילדים ובבית לבין השהות הממושכת לצד רעייתו בבית החולים, כשהוא מנסה להחזיק את המשפחה בתקופה הקשה.

ואז, בבוקר יום שני, בעת שהגיע לביקור נוסף בבית החולים, התמוטט רבי שמשון במפתיע. הצוותים הרפואיים הוזעקו ונאבקו על חייו, אך למרבה הכאב נגזרה הגזרה והוא השיב את נשמתו ליוצרה.

מאותו רגע השתנתה המציאות של המשפחה כולה.

הילדים איבדו את אביהם בפתע פתאום, בשעה שאמם עדיין נתונה במאבק רפואי קשה ואינה יכולה לשוב ולשאת לבדה בעול הבית. לצד הכאב והגעגוע נותרו גם שאלות יומיומיות וכבדות: מי ידאג לצורכי הבית? מי יסייע לילדים? מי ייתן למשפחה את הביטחון הכלכלי הבסיסי בתקופה שבה כל כוחותיה מופנים להתמודדות עם האסון והמחלה?

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דווקא עכשיו, בעשרת ימי תשובה, השאלה הזו מקבלת משמעות אחרת.

אלו ימים שבהם כל אחד מאיתנו מבקש רחמים, חיים, בריאות ופרנסה. ימים שבהם אנו מרבים בצדקה ובמעשים טובים ומבקשים להוסיף זכויות לקראת יום הכיפורים.

כאן נמצאת לפנינו משפחה שזקוקה לעזרה ממשית.

ראש השנה כבר עבר עליהם ללא אבא. כעת עומדים לפניהם יום הכיפורים וחג הסוכות, ולאחריהם שגרת חיים ארוכה ומורכבת שבה יצטרכו ללמוד כיצד להמשיך בלי מי שהיה המשענת המרכזית של הבית.

הסיוע שלנו לא יוכל להשיב את האב לילדיו ולא יוכל למחוק את הכאב. אבל הוא יכול להסיר לפחות חלק מהדאגה הכלכלית, לאפשר למשפחה להתמקד בהתמודדות הרפואית והנפשית, ולהעניק לילדים תחושה שהם אינם נשארים לבד.

בעשרת ימי תשובה, כשכולנו מבקשים להיחתם בספר החיים, זו ההזדמנות שלנו לפתוח את הלב ולהיות שם עבור משפחה שאיבדה את עולמה.

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