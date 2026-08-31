אחד המקומות שאליהם נשואות עיניהם של יהודים מזה דורות רבים, הוא ללא ספק ציונו הקדוש של רבנו הגר"א, שנודע במשך הדורות כמקום שבו נפעלו ישועות נשגבות, וכוח תורתו העצום של רבנו, קדושתו וזכותו הגדולה, מעניקים לתפילה הנישאת שם עוצמה מיוחדת.

בימי הרחמים והסליחות, כהכנה לראש השנה, יהפוך המקום הקדוש הזה לנקודת מפגש בין תפילתו של אחד מעמודי התפילה שבדור ובין שמותיהם של יהודים רבים הזקוקים לישועה. עמוד התפילה, הגר"ש גלאי, ימריא לווילנא ויעלה לציון הקדוש, כדי לשפוך שיח ולהעתיר בתפילה נרגשת עבור תורמי "קופת העיר".

עבור הגר"ש גלאי אין זה מקום זר. הוא מעיד כי ראה בציון הקדוש ישועות רבות, ומשום כך הוא מבקש לשוב אליו כעת ולהתאמץ שם בתפילה עבור כל הזקוקים לישועה.

בדברים מיוחדים שנשא לקראת המסע, אמר הגר"ש גלאי:

"בימי הרחמים והסליחות, בעזרת השם, בלי נדר, נוסעים לווילנה, לציון אדוננו הגר"א, מקום שבאמת ראינו שם הרבה ישועות. אנחנו נשתדל בעזרת השם להתאמץ בתפילה, שכל הזקוקים לישועה יראו ישועה בעזרת השם עד חנוכה תשפ"ז, והשם ישמע שוועתנו לראות ישועה במהרה".

במעמד התפילה במקום הגר"ש גלאי יזכיר כל שם ושם בפרטות ובמתינות, בתוככי הציון הקדוש. אלו הזקוקים לרפואה, לפרנסה, לזיווג, לזרע של קיימא, לנחת ולכל ישועה אחרת, יוכלו להעביר את שמותיהם ולהיכלל בתפילה המיוחדת.

מאחורי כל שם עומדת גם מצווה גדולה. התורמים המעבירים את שמותיהם מסייעים בפועל למשפחות עניות ונזקקות הנתמכות בידי "קופת העיר", וכך משלב המעמד הנדיר את כוח תפילתו של הגר"ש גלאי, את זכותו העצומה של רבנו הגר"א ואת כוחה של מצוות הצדקה.

בימים שבהם מבקש כל אחד לפתוח לעצמו שערי שמים לקראת השנה החדשה, נפתחת הזדמנות מיוחדת להצטרף למסע הישועות, להעביר שם לתפילה בציון הקדוש, ולהיכלל בברכתו המרגשת של הגר"ש גלאי: "יראו ישועה בעזרת השם עד חנוכה תשפ"ז".

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