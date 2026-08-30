המשפיע הנודע בהצהרה דרמטית: "יש לנו כאן את הבטחת הצדיקים!"

המשפיע הנודע הרב יהודה דייטש מספר כיצד זכה למצוות ביקור חולים אצל "האברך הצדיק, שמסר את הנפש כל החיים למען התורה, למען עם ישראל. וכעת, ה' ירחם, קיבל את המחלה הקשה והנוראה. ליהודי הזה יש 6 ילדים בבית, והילד הראשון נכנס לחופה בשבוע הבא. הבן הבכור מתחנן אלינו: אני רוצה את אבא לידי בחופה!".

מאחורי המשפט הקצר הזה מסתתרת טרגדיה שלמה. עד לפני כשנתיים הייתה זו משפחה רגילה לחלוטין – אב תלמיד חכם, אם מסורה, ושישה ילדים שחזרו מבית הספר לארוחה חמה ולחיבוק. אך מאז שהתגלתה המחלה, הכל השתנה. הטיפולים, ההקרנות והכאבים גזלו מהאב את כוחו, ולאחרונה הגיע השבר הגדול ביותר: הגידול החל ללחוץ על מוחו ופגע בתפקודו, והאב חזר מבית החולים על כיסא גלגלים, במצב סיעודי כמעט מלא. הילדים הקטנים, במקום ילדות שגרתית, מוצאים את עצמם מאכילים את אביהם כף אחרי כף, מנגבים את המרק שנוזל על סנטרו, ובולעים את הגוש החונק בגרון כדי שהוא לא יראה אותם בוכים.

אך ב"ה, לא הכל אבוד. מנהל המחלקה האונקולוגית קבע באופן חד-משמעי: אם הגידול יקטן, האב יוכל לחזור לתפקד וללכת. אך כדי להגיע לרגע הזה נדרש מאבק רפואי ושיקומי בעלויות אסטרונומיות – טיפול סיעודי של 24 שעות ביממה, הסעות תכופות ויקרות באמבולנס לטיפולים האונקולוגיים, וביקורים קבועים של פיזיותרפיסט מומחה שימנע את התנוונות שריריו עד שהטיפול יצליח.

המשפיע מפרט את העלויות הגבוהות: "זה עולה להם הון רב, מעל 40,000 ₪ בחודש כדי להעניק לאבא טיפול מציל חיים, ועכשיו יש לנו הזדמנות להיות שותפים להצלת חיים".

האם, שנושאת על כתפיה את כל משא הבית והטיפול במשך שנתיים ללא שום הכנסה, הגיעה לקצה גבול היכולת. היא מוצאת את עצמה הופכת ארנק ריק מול הפיזיותרפיסט, חסרת אונים לשלם עבור הטיפולים שיכולים להחזיר לבעלה את חייו.

בסיום דבריו, מבטיח הרב דייטש לתורמים: "יש לנו פה הבטחה של הצדיקים, שמי שיזכה להיות שותף במצווה הגדולה הזאת ויתרום כמניין 'הצלת חיים', שזה 593 – כל מדינה במטבע שלה, יש הבטחה של הצדיקים שמידה כנגד מידה הקב"ה ישמור עליו ויציל אותו על כל משפחתו, ויזכה להכניס את כל ילדיו לחופה, בבריאות, בשמחה ובנחת".

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