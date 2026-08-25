היתום שגדל במסדרונות ביה"ח מתחנן שלא נשאיר אותו לבד בחופה

"את הכל קיבלתי באהבה", המילים הללו של יאיר, חתן צעיר מבית שמש, קורעות את הלב. "כבר שבע שנים שאני יתום. אבא שלי נפטר כשהייתי רק בן 10. אבל האמת היא שגם את חמש השנים שלפני כן אני כמעט לא זוכר עם אבא בריא. הכרתי אותו בעיקר מעל מיטת בית החולים, או בבית, שוכב בלי כוחות. ואני הייתי בסך הכל ילד".

הילדות של יאיר נגמרה מוקדם מדי. במקום לשחק עם חברים, הוא עבר מסע של התבגרות כפויה. הוא דאג לאמא שלו, השתדל לא להכביד עליה, וכשהיה לו קשה – הוא פשוט עצם עיניים ושפך את הלב לבורא עולם. "את הלילות שלי אף אחד לא יחזיר לי," הוא אומר בכאב כבוש, "אבל אף פעם לא באתי בטענות. חיכיתי לרגע שבו אזכה להקים בית".

וברוך ה', הרגע הזה הגיע. יאיר זכה להתארס. אחרי שנים של צער, הוא חשב שדווקא עכשיו יזכה לחוות קצת שמחה ושקט. אך ככל שיום החתונה מתקרב, המציאות טופחת על פניו באכזריות. "צריך את הדברים הכי פשוטים והכרחיים בשביל להקים בית – ואין לי ממי לבקש. אני מסתכל על אמא שלי ולא מסוגל לבקש ממנה יותר. היא נתנה לי כל מה שהיה לה, והרבה מעבר לכוחות שלה".

מתוך חוסר האונים הזה, יאיר פונה ללב של כל אחד מאיתנו: "למי אני יכול לשפוך את הלב? יהודים יקרים, אני לא מבקש מותרות. אני רק רוצה להגיע לחופה שלי בכבוד ובלב שקט. אנא, תעמדו לימיני".

צערו האילם של יאיר אינו בודד. יחד איתו עומדים עוד 94 חתנים וכלות במצב זהה. 95 יתומים ויתומות שניגשים לחופה מתוך דחק משווע. צערם העמוק, שהגיע דרך 'ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק', נגע לליבו של רבי עמרם פריד, שיוצא בקריאה אישית אל כל אחד ואחד מאיתנו.

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"קול תחנוניהם של 95 חתנים וכלות יתומים באה אלינו... שאין בידם להוצאות ההכרחיים. לכן נבקש מכל אחד להשתתף בסכום של 10 ש"ח ליתום, ובזה יהיה שותף למצוה גדולה זו של נישואי כל כך הרבה יתומים המתחתנים מתוך צער ודחק".

הגר"ע פריד אינו רק מבקש, אלא גם מעניק בתמורה הבטחה כתובה וחתומה, שהיא משאת נפשו של כל יהודי בימים אלו של פחד הדין: "וכל השותפים יזכו להשיא את כל צאצאיהם בבריאות בנקל ובריווח גדול מידה כנגד מידה, ויקויים בהם 'אני משמח את שלך'. שכל בני ביתו יעברו את יום הדין לחיים ולשלום, ויכתבו ויחתמו בספר חיים טובים, וינצלו מכל הגזירות והמחלות".

הגר"ע פריד יקיים מעמד נדיר בערב יום הכיפורים הבעל"ט. בשעות המסוגלות ביותר, רגע לפני שכלת יום הדין, יעלה פוסק הדור לציון הקדוש של ה'חזון איש' זיע"א.

במקום הקדוש הזה, יערוך הרב מעמד תפילה וישועה, ויעתיר באופן אישי על כל אחד ואחד מהשותפים לקרן, לישועה פרטית בעניין שהוא נצרך לו. שם, בחרדת קודש, יחתום הגר"ע פריד על "שטר החזון איש לישועה קרובה לבא" – שטר נדיר ומקודש שיישלח לבתיהם של התורמים, ויהווה עבורם תעודת מגן, ברכה וישועה לשנה החדשה.

יאיר ועוד 94 יתומים מחכים לכם. אל תשאירו אותם לבד ביום הגדול בחייהם. היענו לקריאתו של הגר"ע פריד, זכו בשטר הישועה הנדיר, והיכנסו ליום הכיפורים כשזכותם העצומה של 95 יתומים מליצה עליכם טובות.

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