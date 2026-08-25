הגר"נ קופשיץ התרגש: "יש לנו בחור מיוחד, מתמיד גדול, ואין לו כלום" ( צילום: באדיבות המצלם )

הגר"נ קופשיץ התרגש: "יש לנו בחור מיוחד, מתמיד גדול, ואין לו כלום" - צילום: באדיבות המצלם

קריאה נדירה, מן הסוג שאינו נשמע בכל יום, השמיע בימים האחרונים הגאון רבי נפתלי קופשיץ. בדבריו הנרגשים תיאר הרב את מצוקתו של חתן שעומד בפתח הקמת ביתו, ואין בידו במה להתחיל אותו.

"יש לנו בחור מיוחד, תלמיד חכם, מתמיד גדול, ירא שמיים, מוצלח, מידות מופלאות", פתח הרב את דבריו בשבחו של הבחור. אך מיד לאחר מכן פנה לתאר את הרקע שממנו הגיע, רקע שקשה לתאר.

"והבן גדל אצל האמא לבד, והבית עני מרוד, אין להם שום דבר בבית", אמר הרב. האם גידלה את בנה לבדה, ודאגה שיגדל בתורה וביראת שמיים, גם כאשר בבית עצמו חסר כמעט הכול.

לאחרונה הגיעה השמחה, ועימה גם הכאב. "ועכשיו הוא התארס ברוך השם", אמר הרב, "ובבית, האבא לא מוכן להכיר". הבחור מתקדם אל יום חתונתו כשלצידו עומדת אמו בלבד.

גם מן הצד השני של המחיצה אין מי שיושיט יד. "והוא התארס עם בחורה שהאמא של הבחורה הייתה חולה במחלה קשה", תיאר הרב.

את התמונה הכלכלית שרטט הרב במילים ברורות: "הבחור התארס, הוא צריך להתחתן, ואין לו שום דבר! צריך לארגן את הבית הזה מתחילה ועד הסוף, מהמסד ועד הטפחות. אין שום דבר, אין כלום. אין לו שכירות ואין לו הוצאות של חתונה".

משם עבר הרב לקריאה לציבור. "מצווה גדולה, זו מצווה נדירה", הדגיש, "מי שיכול לעזור לבנות את הבית הזה, שהוא כמו יתום, אין לו למי לפנות".

את דבריו חתם הרב קופשיץ בברכה מיוחדת לכל מי שייטול חלק: "מי שיהיה לו חלק בבניין הבית הזה, בבית הגשמי והרוחני של הבחור הזה, יזכה בעזרת השם שהבתים שהוא בעזרת השם יבנה, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, עושים נחת רוח ליוצרם, יזכה שיהיה לו שפע גדול של ברכה והצלחה עד בלי די, ברוחניות ובגשמיות".

בעקבות הקריאה נפתחה בקופת העיר קרן מיוחדת למען הקמת ביתו של החתן. בשותפות של 450 ש"ח ניתן להיכנס לבניין הבית ולזכות לברכתו של הרב קופשיץ.

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