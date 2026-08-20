רבי אלימלך בידרמן נטל על עצמו: "נתפלל על כל התורמים שכולם ייוושעו" - צפו ( צילום: באדיבות המצלם )

רבי אלימלך בידרמן נטל על עצמו: "נתפלל על כל התורמים שכולם ייוושעו" - צפו - צילום: באדיבות המצלם

רבי אלימלך בידרמן, יוצא בימים האחרונים בקריאה חריגה ומבקש את עזרת הציבור בתרומות כספיות משמעותיות, למען מקרה דחוף וחמור במיוחד של פדיון שבויים.

רבי אלימלך בידרמן מבהיר כי מדובר במקרה שאינו סובל דיחוי, ושאי אפשר להישאר אדישים אליו ולכן הוא יוצא בבקשה חריגה מאוד, ואף נוקב בסכום לא מבוטל שאותו הוא מבקש לתרום, לא פחות מ-1,311 שקלים. בתמורה יוצא מרן במהלך חסר תקדים של ברכה מפורט וישועות גדולות לתורמים בסייעתא דשמיא.

הברכה שהשמיע גדול המשפיעים אשר מקרב מדי יום לבבות של אלפי יהודים לאביהם שבשמים, לא משאירה מקום לספק לגבי חומרת העניין, דחיפות הנושא, ועוצמת הברכה לה זוכים מי שייטלו חלק בתמיכה שמבקש רבי אלימלך בידרמן.

"אני בטוח שמי שייתן את הסכום הזה למצווה רבתי זו, בזכות זה הקדוש ברוך הוא ישלח לו ישועה בקרוב ממש", אומר רבי אלימלך בידרמן במילים ברורות וחתוכות היוצאות מפיו בלהט עצום ובדבקות מופלאה, ומיד פירט למי ועל מה:

"מי שצריך זיווג, השם יעזור ויושיע בזיווג הגון בקרוב. מי שצריך רפואה, יהיה לו רפואה שלמה במהרה. מי שצריך פרנסה, הכל הקדוש ברוך הוא ישלח, ישועות גדולות במהרה".

ואת דבריו חתם בהתחייבות אישית: "ובלי נדר, בעזרת השם יתברך, נתפלל על כל התורמים שכולם ייוושעו בישועתם בקרוב ממש".

הרקע לדברים הוא מקרה שהובא לפתחו של הרב, ושהוא עצמו מגדיר אותו כמצב של "פיקוח נפש ממש". על פי הקריאה מדובר ביהודי ירא שמים, בר אורין, הנתון כעת במצוקה קשה. פרטי המקרה נמסרו בצמצום רב, כמקובל בפרשיות מסוג זה, ואולם הרב ציין כי הוא מכיר את המצב מקרוב, ומתוך היכרות ישירה זו הוא פונה אל הרבים.

רבי מיילך, שאינו נוהג לפנות אל הציבור בבקשות כספיות, פתח את דבריו דווקא בהתייחסות לחריגות הפנייה: "אם כי בדרך כלל אני לא מבקש מהציבור", ומיד הוסיף: "אמנם כאן בא לידינו מקרה נורא של פדיון שבויים". על מעלתה של המצווה נשען על פסק הרמב"ם: "הרמב"ם אומר: פדיון שבויים, אין לך מצווה גדולה מזו!", הדגיש.

גם הבקשה עצמה נאמרה בלשון שאינה שגרתית. במקום לבקש מכל אחד לתרום כפי יכולתו, נקב הרב בסכום אחיד ומדויק: "כפי שאני מכיר את המצב מקרוב, אני מבקש ומתחנן מכל אחד ואחד שיכול", אמר, "שייתן 1,311 שקל, כמניין 'הצלת נפשות', ולקיים מצוות 'לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ'". וכדי להסיר ספק ביחס לתורמים מחוץ לארץ, הוסיף וקבע: "1,311 זה כמניין 'הצלת נפשות', וכל מדינה במטבע שלה".

זיווג, רפואה ופרנסה, שלוש הבקשות שכל יהודי נושא עמו אל ימי הדין הממשמשים ובאים, הן בדיוק שלוש הישועות שפירט הרב לתורמים. בקופת העיר מציינים כי הבקשה עודנה עומדת בעינה, וכי מי שנחלץ עתה להצלת נפשו של יהודי נכנס לימים הללו כשבידו מצווה שאין גדולה הימנה, ועמו ברכתו המפורשת של רבי אלימלך בידרמן ותפילתו.

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