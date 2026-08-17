דקת חיזוק ביום ברגע אחד באלול - משנים כיוון | צפו ברבי אלימלך בידרמן כמו אונייה ששטה בים ולא משאירה אחריה סימן, כך כשנחזור בתשובה לא יישאר סימן | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)