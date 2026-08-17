דקת חיזוק ביום ברגע אחד באלול - משנים כיוון | צפו ברבי אלימלך בידרמן כמו אונייה ששטה בים ולא משאירה אחריה סימן, כך כשנחזור בתשובה לא יישאר סימן | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים) כהכיכר השבת | 12:00 ברגע אחד באלול - משנים כיוון | צפו ברבי אלימלך בידרמןברגע אחד באלול - משנים כיוון | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/2:43 אלולרבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביום 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:בלי להכיר את החתן והכלה: החברים ארגנו לבני הזוג חתונה בתוך יממהדניאל הרץ |09:52באזור החרדי בעיר הנופש: פעוט בן שנה נדרס ברחוב - מצבו קשהמישאל לוי|16.08.26הבחור החסידי נעלם כבר כמעט שבוע ואין קצה חוט: "כאילו בלעה האדמה"נחמן שטרנהרץ|16.08.26אולי גם יעניין אותך:תקדים בעיתונות החרדית: המודיע ישלם 230 אלף שקל | זו הסיבהקובי ישראל|16.08.26עם גמלים ובתי אבן: הצגת הענק באידיש ששיגעה את הציבור החרדי | תיעוד מרהיבחיים רוזנבוים|16.08.26ניגון סליחות בחצר בעלזא; החסידים פצחו ב"המבדיל" במנגינה ספרדיתחיים רוזנבוים|16.08.26
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