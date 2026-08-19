דקת חיזוק ביום היהודי חזר בריא מחו"ל אבל שבור | צפו ברבי אלימלך בידרמן אלול, אני לדודי - תנצל את הזה שהקב"ה "דוד" עכשיו ורוצה למלאות את כל משאלותיך | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים) כהכיכר השבת | 12:00 היהודי חזר בריא מחו"ל אבל שבור | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/2:59היהודי חזר בריא מחו"ל אבל שבור | צפו ברבי אלימלך בידרמןעוד באותו נושאכך הניתוח בוטל ברגע האחרון | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|18.08.26 אלולרבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביום 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:עם מצנפת וטלית חדשה | הגאון רבי יאיר הדאיה הוכתר לרבה של אילתחיים רוזנבוים|10:34פרשת ההיעלמות: כך נראים החיפושים הנרחבים אחרי בחור הישיבה נחמן שטרנהרץ|09:40דרמה בבת ים: שוטרים צבאיים ניסו לעצור תלמיד ישיבה; עשרות מפגינים הבריחו אותםחזקי שטרן|07:17אולי גם יעניין אותך:נעלם יותר משבוע: ההודעות האחרונות של בחור הישיבה והחשש מחטיפהנחמן שטרנהרץ|18.08.26מהומה במאה שערים: המשטרה פשטה על משרדי ארגון המקיים מפגשים עם ערביםשאול כהנא|18.08.26רעל בבית: בני המשפחה התעוררו בבהלה - והזעיקו את השכנים החרדיםמישאל לוי|18.08.26
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