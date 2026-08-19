דקת חיזוק ביום היהודי חזר בריא מחו"ל אבל שבור | צפו ברבי אלימלך בידרמן אלול, אני לדודי - תנצל את הזה שהקב"ה "דוד" עכשיו ורוצה למלאות את כל משאלותיך | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)