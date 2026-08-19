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אחרי דרישה היועמ"ית

דרמה בבת ים: שוטרים צבאיים ניסו לעצור תלמיד ישיבה 'עריק'; עשרות מפגינים הצליחו להבריח אותם

דרמה לילית בבת ים: כוחות משטרה צבאית פשטו לאחר חצות על ביתו של בחור ישיבה ברחוב המעפילים, אך נתקלו בהתנגדות עזה בעקבות הקפצת חירום של 'צבע שחור' • המוני פעילי 'הפלג' זרמו למקום, והשוטרים נאלצו לסגת מהזירה בידיים ריקות – יממה בלבד לאחר דרישת היועמ"שית לחדש את המעצרים היזומים (חדשות)

26תגובות
הפגנת הפלג הירושלמי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ארגוני הסיוע לתלמידי ישיבות עצורים דיווחו הבוקר (רביעי) על ניסיון מעצר שנכשל בשעות הלילה המאוחרות בבת ים. על פי הדיווחים, לאחר חצות לילה הגיעה המשטרה הצבאית לבית ברחוב המעפילים 15 בניסיון לעצור תלמיד ישיבה.

בעקבות הניסיון הופצה הודעת 'צבע שחור' בקרב פעילי הפלג הירושלמי, והמפגינים החלו להגיע למקום. לאחר שהבינו השוטרים הצבאיים כי המקום מתמלא במפגינים, הם עזבו את בית המשפחה ללא ביצוע המעצר.

במקום שבו עמדו השוטרים הצבאיים דקות קודם לכן, פרצו ריקודי שמחה בקרב המפגינים שהגיעו למקום. הריקודים נמשכו זמן רב, כשהמשתתפים חוגגים את נסיגת כוחות המשטרה הצבאית.

ניסיון ראשון אחרי תקופה ארוכה

יצוין כי מדובר בניסיון המעצר הראשון שמבוצע על ידי המשטרה הצבאית לאחר תקופה ארוכה בה נמנעו מביצוע מעצרים יזומים. בחודשים האחרונים נרשמה ירידה משמעתית בפעילות האכיפה כלפי תלמידי ישיבות בגיל גיוס.

ניסיון המעצר בבת ים מגיע יממה בלבד לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שיגרה מכתב בו קראה לחדש את פעולות המעצרים היזומים נגד חרדים בגיל גיוס. במכתבה דרשה בהרב מיארה להגביר את הסנקציות ואת האכיפה כלפי לומדי תורה.

במכתב שנשלח לגורמי הצבא והמשטרה הודגש כי היקף האכיפה הנוכחי כלפי חייבים בגיוס מהמגזר החרדי אינו מספק ואינו עומד ביעדים הנדרשים. היועמ"שית דרשה מהממשלה וגורמי האכיפה להציג תוכנית עבודה יזומה וסדורה לאכיפת חובת הגיוס בקרב תלמידי הישיבות.
גלי בהרב-מיארהמשטרה צבאיתהיועצת המשפטית לממשלהמעצר תלמידי ישיבה

26 תגובות

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14
אלופים אם היה מפלגה של הפלג הייתי בוחר בהם
אבי
גם אני הייתי נצביע להם, כי הם היחידים שעושים, ולא רק מדברים ומדברים......
ינקוש
וגם אני הייתי מצביע להם, אנשי מעש, כל הכבוד, מצדיע לכם
אסף
אני מבינה ששלושתכם מהפלג. אחרת אין סיכוי שהייתם כותבים כך כי זה לצאת חוצץ נגד גדולי ישראל.
מישהו
רק תזכרו שזה אותם חברה שתוקעים את כל העולם כולל החרדים כשהם חוסמים פתאום את כביש גהה או זבוטינסקי באמצע החיים עם כל ההשלכות של זה...
דוד
רק תזכור..אתה שזה כלום יחסית למה שקפלן חסמו ועשו. מה עשית בעניין??
הצופה
מה אתה משווה בכלל? איך אפשר להשוות שליפת בחור מביתו כאחרון המחבלים, לאיזה שהוא חסימת כביש פעם בחודש?! אתה חי בסרט!
בנימין
13
אין ריכוז של הפלג בבת ים, זה שהגיעו ציבור במהירות כזו מלמד שהחרדים כולם מנויים במערכת צבע שחור
ערבוביא
גם אם אין ריכוז רשמי, אבל למעשה היום כולם מבינים שזו הדרך, כי ללא חסימות כבישים אי אפשר להזיז שום דבר במדינה הזו, הם קלטו את זה הראשונים, אבל כולם אתם
יוסי
והנה רואים שהם צודקים, כי רק בזכות חסימות הכבישים, ירד מפלס המעצרים כמעט עד לאפס!!! תודה לכם, בזכותם הבן שלי יושב רגוע ולומד תורה
אבא
זה רק מלמד שחרדים הם לא אלו שיושבים ומנצלים כל רגע כדי ללמוד תורה אלה כנופיות שמנצלים כל רגע לקפוץ ולעשות פוגרום
דב
12
האובססיביות של היועמשית כלפי הציבור החרדי מעידה על כבר על הפרעה נפשית
אאא

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