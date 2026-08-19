ארגוני הסיוע לתלמידי ישיבות עצורים דיווחו הבוקר (רביעי) על ניסיון מעצר שנכשל בשעות הלילה המאוחרות בבת ים. על פי הדיווחים, לאחר חצות לילה הגיעה המשטרה הצבאית לבית ברחוב המעפילים 15 בניסיון לעצור תלמיד ישיבה.
בעקבות הניסיון הופצה הודעת 'צבע שחור' בקרב פעילי הפלג הירושלמי, והמפגינים החלו להגיע למקום. לאחר שהבינו השוטרים הצבאיים כי המקום מתמלא במפגינים, הם עזבו את בית המשפחה ללא ביצוע המעצר.
במקום שבו עמדו השוטרים הצבאיים דקות קודם לכן, פרצו ריקודי שמחה בקרב המפגינים שהגיעו למקום. הריקודים נמשכו זמן רב, כשהמשתתפים חוגגים את נסיגת כוחות המשטרה הצבאית.
ניסיון ראשון אחרי תקופה ארוכה
יצוין כי מדובר בניסיון המעצר הראשון שמבוצע על ידי המשטרה הצבאית לאחר תקופה ארוכה בה נמנעו מביצוע מעצרים יזומים. בחודשים האחרונים נרשמה ירידה משמעתית בפעילות האכיפה כלפי תלמידי ישיבות בגיל גיוס.
ניסיון המעצר בבת ים מגיע יממה בלבד לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שיגרה מכתב בו קראה לחדש את פעולות המעצרים היזומים נגד חרדים בגיל גיוס. במכתבה דרשה בהרב מיארה להגביר את הסנקציות ואת האכיפה כלפי לומדי תורה.
במכתב שנשלח לגורמי הצבא והמשטרה הודגש כי היקף האכיפה הנוכחי כלפי חייבים בגיוס מהמגזר החרדי אינו מספק ואינו עומד ביעדים הנדרשים. היועמ"שית דרשה מהממשלה וגורמי האכיפה להציג תוכנית עבודה יזומה וסדורה לאכיפת חובת הגיוס בקרב תלמידי הישיבות.
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