אחרי דרישה היועמ"ית דרמה בבת ים: שוטרים צבאיים ניסו לעצור תלמיד ישיבה 'עריק'; עשרות מפגינים הצליחו להבריח אותם דרמה לילית בבת ים: כוחות משטרה צבאית פשטו לאחר חצות על ביתו של בחור ישיבה ברחוב המעפילים, אך נתקלו בהתנגדות עזה בעקבות הקפצת חירום של 'צבע שחור' • המוני פעילי 'הפלג' זרמו למקום, והשוטרים נאלצו לסגת מהזירה בידיים ריקות – יממה בלבד לאחר דרישת היועמ"שית לחדש את המעצרים היזומים (חדשות)

חש חזקי שטרן כיכר השבת | ו' באלול | 19.08.26