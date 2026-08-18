גְּדוֹלָה הִיא הָעֲנָוָה "אני לא רבי"; כך הגיב הגר"ש אלתר לברכתו של האב השכול בעת ניחום האבלים | צפו ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר הגיע אמש לנחם את הגרא"מ פייבלזון ששכל את בתו בת ה-30 • במהלך השיחה שיתף הגר"ש בהתמודדות של אביו ה'פני מנחם' עם אובדן בנו זצ"ל • צפו בדיאלוג המפתיע כאשר בסיום הניחום בירך האב השכול את ראש הישיבה: שלרבי יהיה ברכה בכל מעשי ידיו (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | ה' באלול | 18.08.26