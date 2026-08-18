 דלג לתוכן הראשי
גְּדוֹלָה הִיא הָעֲנָוָה

"אני לא רבי"; כך הגיב הגר"ש אלתר לברכתו של האב השכול בעת ניחום האבלים | צפו 

ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר הגיע אמש לנחם את הגרא"מ פייבלזון ששכל את בתו בת ה-30 • במהלך השיחה שיתף הגר"ש בהתמודדות של אביו ה'פני מנחם' עם אובדן בנו זצ"ל • צפו בדיאלוג המפתיע כאשר בסיום הניחום בירך האב השכול את ראש הישיבה: שלרבי יהיה ברכה בכל מעשי ידיו (חרדים)

13תגובות
הגר"ש אלתר בניחום אבלים אצל הרב אליהו מאיר פייבלזון
הגר"ש אלתר בניחום אבלים אצל הרב אליהו מאיר פייבלזון (צילום: מכון דבר אמת)

ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר הגיע אתמול (שני) לשכונת 'רמת שלמה' בירושלים לביקור ניחום אבלים מרומם ומחזק אצל הגאון רבי אליהו מאיר פייבלזון, על פטירת בתו ע"ה בדמי ימיה כשהיא בת 30 שנה בלבד למדינת בני משפחתה.

בדבריו עורר ראש הישיבה על קבלת דין שמים באהבה, וענין נושא עול עם חברו, והביא מדברי חז"ל והמפרשים על דרכי הנהגת השי"ת.

במהלך השיחה שיתף הרב פייבלזון בסיפור מופלא ומחזק על בתו הנפטרת ע"ה ועל דרגתה המיוחדת בכיבוד הורים.

ראש הישיבה שיתף בהתמודדות של אביו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'פני מנחם' מגור זי"ע עת נפטר בחייו בנו חביבו רבי יהודה אריה זצ"ל

לסיום בירך הרב פייבלזון את ראש הישיבה בלשונו: שלרבי יהיה ברכה בכל מעשי ידיו כשהגיב ראש הישיבה שהוא אינו רבי השיב הרב על אתר: עדיין הברכה אותה ברכה......

הגר"ש אלתר בניחום אבלים אצל הרב אליהו מאיר פייבלזון (צילום: ברוך יערי)
הגר"ש אלתר בניחום אבלים אצל הרב אליהו מאיר פייבלזון (צילום: ברוך יערי)
הגר"ש אלתר בניחום אבלים אצל הרב אליהו מאיר פייבלזון (צילום: ברוך יערי)
הגר"ש אלתר בניחום אבלים אצל הרב אליהו מאיר פייבלזון (צילום: ברוך יערי)
הגר"ש אלתר בניחום אבלים אצל הרב אליהו מאיר פייבלזון (צילום: ברוך יערי)
הגר"ש אלתר בניחום אבלים אצל הרב אליהו מאיר פייבלזון (צילום: ברוך יערי)
הגר"ש אלתר בניחום אבלים אצל הרב אליהו מאיר פייבלזון (צילום: ברוך יערי)
ניחום אבליםהרב שאול אלתררמת שלמההרב אליהו מאיר פייבלזון

13 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

12
צדיק אמיתי. מרבה יראת שמים
תודה לה' על השליחים בכל דור
11
זה האדמור מגור הקדוש והטהור !!!! ואוו איזה קדושה יש בו הכל תורה יראת שמים הכל הכל !! גדול הדור ממש !!!
זה האדמור מגור
10
הוא לא קיבל את האדמורות בשום צורה אז הוא אכן לא רבי
שמואל
גם רבי יהודה הנשיא לא קיבל אז...
אידשע יונגל

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר