ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר הגיע אתמול (שני) לשכונת 'רמת שלמה' בירושלים לביקור ניחום אבלים מרומם ומחזק אצל הגאון רבי אליהו מאיר פייבלזון, על פטירת בתו ע"ה בדמי ימיה כשהיא בת 30 שנה בלבד למדינת בני משפחתה.
בדבריו עורר ראש הישיבה על קבלת דין שמים באהבה, וענין נושא עול עם חברו, והביא מדברי חז"ל והמפרשים על דרכי הנהגת השי"ת.
במהלך השיחה שיתף הרב פייבלזון בסיפור מופלא ומחזק על בתו הנפטרת ע"ה ועל דרגתה המיוחדת בכיבוד הורים.
ראש הישיבה שיתף בהתמודדות של אביו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'פני מנחם' מגור זי"ע עת נפטר בחייו בנו חביבו רבי יהודה אריה זצ"ל
לסיום בירך הרב פייבלזון את ראש הישיבה בלשונו: שלרבי יהיה ברכה בכל מעשי ידיו כשהגיב ראש הישיבה שהוא אינו רבי השיב הרב על אתר: עדיין הברכה אותה ברכה......
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