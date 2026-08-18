דקת חיזוק ביום כך הניתוח בוטל ברגע האחרון | צפו ברבי אלימלך בידרמן הרבי שהיה צריך לעבור ניתוח ובזכות הזמן הזה של ימי הרחמים והסליחות הניתוח בוטל | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים) כהכיכר השבת | 12:00 כך הניתוח בוטל ברגע האחרון | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/0:41כך הניתוח בוטל ברגע האחרון | צפו ברבי אלימלך בידרמןעוד באותו נושאברגע אחד באלול - משנים כיוון | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|17.08.26 רבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביום 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:"אני לא רבי"; כך הגיב הגר"ש אלתר לברכתו של האב השכול בעת ניחום האבלים | צפוחיים רוזנבוים|09:27ברגע האחרון: המתנדב שהסית נגד הפרמדיק החרדי נמלט מהצבעת הדחהדניאל הרץ|17.08.26איפה נחמן קינן? אחיו בריאיון מהשטח על החיפושים והתעלומה | צפו יוסי סרגובסקי|17.08.26אולי גם יעניין אותך:היום יוכרע הכח החרדי במפלגת הליכוד | אלפי חסידים משפיעים בפריימריז - לא כולם דרך רוזנבויםשאול כהנא|17.08.26אימה בעיר החרדית: הטיח את פניו ברכב והכה אותו עד שאיבד הכרה מישאל לוי|17.08.26באזור החרדי בעיר הנופש: פעוט בן שנה נדרס ברחוב - מצבו קשהמישאל לוי|16.08.26
0 תגובות