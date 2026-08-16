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במוצאי מנוחה

תיעוד נדיר מהדרום | המשפיע רבי אלימלך הרעיד את אשקלון באמירת הסליחות

עם צאת השבת הגיע המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן לבית המדרש "זוהר הרקיע" באשקלון, לאמירת הסליחות עם בני עדות המזרח ברוב עם הדרת מלך | טרם אמירת השליחות נשא דברי חיזוק נוקבים | צפו בגלריה (חרדים)

5תגובות
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בסליחות באשקלון (צילום: באדיבות המצלם)

אמש, במוצאי שבת קודש, עם פתיחת אמירת הסליחות בקרב בני עדות המזרח, נרשם באשקלון מעמד היסטורי ויוצא דופן ביוזמת המועצה הדתית בעיר: המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן הגיע למעמד פתיחת ימי הסליחות והשתתף בהן יחד עם מאות התושבים.

המונים נהרו לבית המדרש "זוהר הרקיע" שבשכונת נווה ים, במשך שעה ארוכה עמדו המשתתפים מרותקים לדברי החיזוק של המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, אשר זעק בקולו המרטיט: "חודש אלול הוא מתנה!". בדבריו עורר את הציבור לנצל את ימי הרחמים והסליחות הקרבים.

עם סיום המשא המרכזי נרשם רגע השיא של הערב: באופן חריג, המשפיע לא עזב את המקום כמקובל, אלא נשאר על עמוד התפילה להשתתף באמירת הסליחות עצמן יחד עם הציבור.

פייטן הסליחות ר' שלמה דידי ניגש אל התיבה והוביל את התפילה בנוסח עדות המזרח. השילוב בין נוכחותו של המשפיע החסידי לבין פיוטי הסליחות העתיקים יצר אווירה עוצמתית של אחדות והתעלות, כאשר שאגות "עננו" וקריאת "שמע ישראל" בקעו מגרונם של מאות המשתתפים והדהדו ברחובות השכונה.

בתום המעמד בשעות המאוחרות של הלילה, ליווה הקהל הרב את המשפיע בדרכו לרכבו וביקשו את ברכתו במשך דקות ארוכות.

הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בסליחות באשקלון (צילום: באדיבות המצלם)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בסליחות באשקלון (צילום: באדיבות המצלם)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בסליחות באשקלון (צילום: באדיבות המצלם)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בסליחות באשקלון (צילום: באדיבות המצלם)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בסליחות באשקלון (צילום: באדיבות המצלם)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בסליחות באשקלון (צילום: באדיבות המצלם)

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סליחותאשקלוןרבי אלימלך בידרמןחודש אלולעדות המזרח

5 תגובות

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3
זה יהודי גדול יצא מהשטויות של האשכנזי ספרדי
דוד לוי
ואומר תורת אמת מכל גדולי ישראל ובטוב טעם ודעת ,דברים המתקבלים על הלב ומחזקים את הנשמה
יענקל
2
באמת מעמד מרומם מי שלא הגיע פספס
ש.מ.
אין כמו ר מיילך רגיש ואמיתי
Yosi
1
איש האמת שווה עם כולם . ד' אוהב כאלה יהודים
ח. מ

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