אמש, במוצאי שבת קודש, עם פתיחת אמירת הסליחות בקרב בני עדות המזרח, נרשם באשקלון מעמד היסטורי ויוצא דופן ביוזמת המועצה הדתית בעיר: המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן הגיע למעמד פתיחת ימי הסליחות והשתתף בהן יחד עם מאות התושבים.

המונים נהרו לבית המדרש "זוהר הרקיע" שבשכונת נווה ים, במשך שעה ארוכה עמדו המשתתפים מרותקים לדברי החיזוק של המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, אשר זעק בקולו המרטיט: "חודש אלול הוא מתנה!". בדבריו עורר את הציבור לנצל את ימי הרחמים והסליחות הקרבים.

עם סיום המשא המרכזי נרשם רגע השיא של הערב: באופן חריג, המשפיע לא עזב את המקום כמקובל, אלא נשאר על עמוד התפילה להשתתף באמירת הסליחות עצמן יחד עם הציבור.

פייטן הסליחות ר' שלמה דידי ניגש אל התיבה והוביל את התפילה בנוסח עדות המזרח. השילוב בין נוכחותו של המשפיע החסידי לבין פיוטי הסליחות העתיקים יצר אווירה עוצמתית של אחדות והתעלות, כאשר שאגות "עננו" וקריאת "שמע ישראל" בקעו מגרונם של מאות המשתתפים והדהדו ברחובות השכונה.

בתום המעמד בשעות המאוחרות של הלילה, ליווה הקהל הרב את המשפיע בדרכו לרכבו וביקשו את ברכתו במשך דקות ארוכות.