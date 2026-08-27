"אמא, אני לא רוצה לחזור לבית החולים": צביקי נאבק במחלה

"צביקי התעלף שוב! תבוא לבית החולים, דחוף!"

כך התחיל הסיוט של משפחה אחת. אחרי תקופה של כאבי ראש, סחרחורות והתעלפויות, הגיע האבחון הקשה: צביקי בן העשר חולה בגידול ממאיר.

ניתוח דחוף, אשפוזים וטיפולים הפכו את שגרת החיים של המשפחה. אבא ואמא נמצאים ימים ארוכים לצד צביקי, בעוד הילדים האחרים נשארים מאחור ומנסים להמשיך בשגרה.

וכשההורים כמעט אינם יכולים לעבוד, החשבונות ממשיכים להגיע.

"הייתם צריכים לקחת מונית"

באחד מימי הטיפול צביקי היה חלש מאוד. אמא לא הצליחה להשיג הסעה, וכסף למונית פשוט לא היה. היא תמכה בו בדרך לתחנה ונסעה איתו בתחבורה הציבורית לבית החולים.

כשהגיעו למחלקה שאלו אותה בתדהמה: "עם ילד שמקבל כימותרפיה? הייתם צריכים להזמין מונית!"

אבל בקושי היה לה כסף לנסיעה בתחבורה הציבורית.

זה הסיפור שמאחורי משפחות רבות המתמודדות עם מחלה קשה.

בית החולים מטפל במחלה, אבל מי משלם על הנסיעות, האוכל לילדים, התרופות וההוצאות הנלוות? מי מחזיר את ימי העבודה שאבדו ואת ההכנסות שנעלמו?

עכשיו תורנו לעזור

המשפחה של צביקי הגיעה לקרן "והסירותי", יחד עם משפחות נוספות של חולים הזקוקות לסיוע.

אנחנו מתפללים לרפואת החולים. עכשיו אפשר גם לעשות מעשה.

התרומה שלנו יכולה לממן נסיעה לטיפול, ארוחה חמה לילדים, תרופה נחוצה או חשבון שהמשפחה כבר אינה מסוגלת לשלם.

פותחים את הלב ותורמים עכשיו לחצו כאן>>>