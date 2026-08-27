אבל כבד במיוחד ירד אמש על הישוב קרית יערים, עם היוודע הבשורה הקשה על פטירתו של הרב החשוב רבי יניב פישר ז"ל, בן חמישים בלבד. תוך דקות עברה הידיעה מבית כנסת לבית כנסת, ותושבים רבים סירבו בתחילה להאמין למשמע אוזניהם.

המנוח ז"ל נפטר לאחר מחלה קצרה וסוערת במיוחד. בין הידיעה על המחלה לבין הפטירה חלף פרק זמן קצר בלבד, וגם מי שידע על מצבו לא העלה בדעתו שהסוף כה קרוב. התדהמה בישוב נבעה לא רק מן הפטירה עצמה ומגילו הצעיר, אלא בעיקר ממה שהותיר מאחוריו.

לפני שנתיים וחצי בלבד נפטרה רעייתו ע"ה, אף היא לאחר מחלה. הילדים, שטרם התאוששו מן המכה הראשונה, מצאו את עצמם עומדים בשנית מול קבר פתוח, אבלים ומדוכאים, ואין להם מנחם.

חמישה ילדים יושבים כעת שבעה, יתומים מאב ומאם. באותו בית שבו ישבו לפני שנתיים וחצי שבעה על אמם. מבין החמישה, רק אחד זכה עד כה להקים בית משלו. השאר עודם רכים בשנים, וצעיר האחים הוא ילד בן אחת עשרה בלבד.

בשעות שלאחר הפטירה החלה בישוב התארגנות ציבורית למען היתומים. בהודעה שהופצה נכתב: "כלל ישראל לא נוטש את היתומים שאין להם לא אבא ולא אמא. כולנו דואגים להם".

לפי בקשת רבני היישוב, נפתחה ב'קופת העיר' קרן מיוחדת עבור חמשת היתומים, במטרה להעמיד מאחוריהם גב ציבורי רחב, כדי שהבית ימשיך להתקיים, כדי שהילדים ימשיכו במסלול חייהם, וכדי שיהיה מי שיעמוד לצדם בכל אבן דרך שתגיע, עד החופה.

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