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הלם בקרית יערים: 

הרב פישר נפטר שנתיים וחצי אחרי רעייתו והותיר 5 יתומים מאב ואם

תדהמה עמוקה אחזה הערב בישוב טלז סטון - קרית יערים, עם היוודע דבר פטירתו של הרב החשוב רבי יניב פישר ז"ל, בן חמישים בלבד, לאחר מחלה קצרה | רק שנתיים וחצי חלפו מאז פטירתה הטראגית של רעייתו ע"ה, אף היא לאחר מחלה | חמישה ילדים, שרק אחד מהם זכה להקים בית, יושבים כעת שבעה לבדם, וצעיר האחים בן אחת עשרה בלבד

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הרב פישר ז"ל (צילום: באדיבות המצלם)

אבל כבד במיוחד ירד אמש על הישוב קרית יערים, עם היוודע הבשורה הקשה על פטירתו של הרב החשוב רבי יניב פישר ז"ל, בן חמישים בלבד. תוך דקות עברה הידיעה מבית כנסת לבית כנסת, ותושבים רבים סירבו בתחילה להאמין למשמע אוזניהם.

המנוח ז"ל נפטר לאחר מחלה קצרה וסוערת במיוחד. בין הידיעה על המחלה לבין הפטירה חלף פרק זמן קצר בלבד, וגם מי שידע על מצבו לא העלה בדעתו שהסוף כה קרוב. התדהמה בישוב נבעה לא רק מן הפטירה עצמה ומגילו הצעיר, אלא בעיקר ממה שהותיר מאחוריו.

לפני שנתיים וחצי בלבד נפטרה רעייתו ע"ה, אף היא לאחר מחלה. הילדים, שטרם התאוששו מן המכה הראשונה, מצאו את עצמם עומדים בשנית מול קבר פתוח, אבלים ומדוכאים, ואין להם מנחם.

חמישה ילדים יושבים כעת שבעה, יתומים מאב ומאם. באותו בית שבו ישבו לפני שנתיים וחצי שבעה על אמם. מבין החמישה, רק אחד זכה עד כה להקים בית משלו. השאר עודם רכים בשנים, וצעיר האחים הוא ילד בן אחת עשרה בלבד.

בשעות שלאחר הפטירה החלה בישוב התארגנות ציבורית למען היתומים. בהודעה שהופצה נכתב: "כלל ישראל לא נוטש את היתומים שאין להם לא אבא ולא אמא. כולנו דואגים להם".

לפי בקשת רבני היישוב, נפתחה ב'קופת העיר' קרן מיוחדת עבור חמשת היתומים, במטרה להעמיד מאחוריהם גב ציבורי רחב, כדי שהבית ימשיך להתקיים, כדי שהילדים ימשיכו במסלול חייהם, וכדי שיהיה מי שיעמוד לצדם בכל אבן דרך שתגיע, עד החופה.

לסיוע דחוף ליתומים מאב ואם הקליקו כאן>>>
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