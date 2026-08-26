צפו: הסגולה המפתיעה של הגר"ס הלברשטאם

סיפורו של חתן יקר שנותר בודד לחלוטין במערכה, ממש רגעים ספורים לפני יום חופתו, גרם להגר"ס הלברשטאם, מגדולי רבני בני ברק, נצר פאר לבית צדיקי שושלת הקודש צאנז זכר צדיקים לברכה, אשר יוצא מגדרו כדי להציל את הבית שעומד לקום.

בקול רווי כאב, בתיעוד שמרעיד את הלבבות, מתאר הגר"ס הלברשטאם את מסכת הייסורים של המשפחה. "מדובר פה במקרה של חתן שאבא שלו עזב אותו כשהיה ילד קטנטן והאמא התאמצה מאוד להחזיק את הבית ועם כל זאת כל השנים זה היה בית שבור", הוא פותח את דבריו הכואבים.

עתה הגיעה עת השמחה. החתן עומד להקים את ביתו, אך במקום ציפייה והתרגשות הבית מלא ביגון עמוק. בדיוק בשעה שבה הוא זקוק יותר מכל למשענת הורית, הקירות זועקים מיתמות ועזובה. הגר"ס הלברשטאם חושף את השבר הנורא שפקד את הבית לאחרונה כאשר האם שאמורה הייתה לעמוד לצידו קרסה גם היא. "לאחרונה שלא נדע האמא חלתה והיא עוברת טיפולים קשים, אין אבא ואין אמא בבית! והבן הזה מתחתן בעזרת ה' בקרוב", הוא זועק מקירות לבו.

זוהי זעקתם האילמת של יתומים חיים. בסביבתו של הגר"ס הלברשטאם מבהירים כי מדובר במקרה נדיר של צער תהומי שלא השאיר אף עין יבשה. פנייתו של מרן אל נדיבי העם היא תחינה של ממש להקים את הבית הזה מאפרו. הוא מכריז בקול גדול אל מול המצלמות, "מורי ורבותי! כתוב 'קרוב ה' לנשברי לב' מדובר פה בנשברי לב המקורי-האמיתי ועל זה כתוב 'קרוב ה' לנשברי לב'".

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מי יכול לעמוד מנגד כשמדובר בכאב כה יוקד של חתן שאין לו איש בעולם שילווה אותו לחופתו בכבוד מינימלי. בסיום דבריו מורה הגר"ס הלברשטאם על סגולה מיוחדת ועצה טמירה לכל מי שיעמוד לימין החתן האומלל. הוא מעניק הבטחה שמימית ונדירה לתורמים בכח זכות אבותיו הקדושים ובכוח התורה הקדושה בה הוא עמל ומתייגע כל ימי חייו.

"מי שמקרב את הקרובים שלו, 'אז תקרא והשם יענה' השם יענה לך לכן רצוי מאוד לתת את הסכום כמספר 'קרוב' 308 וכשנותנים את זה יש לכוון 'הריני נותן צדקה לנשברי לב כמספר 'קרוב' קרוב השם לנשברי לב ובזכות זה הקב"ה יהיה מקרב את קרוביו", מנחה הגר"ס הלברשטאם את הציבור.

המונים כבר נענים כעת לקריאת הקודש ולבקשתו של הגר"ס הלברשטאם, ומשתתפים בסך 308 שקלים כמניין 'קרוב' עבור החתן ללא אבא וללא אמא שהוא בבחינת נשברי לב ממש. כולנו תורמים לקרן ההצלה וזוכים לברכה הנדירה כי הקב"ה יקרב את קרוביו ויענה לתפילותינו.

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