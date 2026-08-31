ימי השבעה בקרית יערים נמשכים, והכאב אינו מרפה. בבית משפחת פישר בטלז סטון יושבים על הרצפה חמישה ילדים, יתומים מאב ומאם, ומקבלים את פני המנחמים הרבים הפוקדים את הבית מבוקר עד לילה.

במהלך ימי השבעה נרשמו רגעים דומעים במיוחד בבית האבלים, כשצעיר האחים, היתום בן ה-11 שלפני שמלאו לו תשע שנים איבד את אמו וכעת איבד גם את אביו, התייפח בבכי מר. אחד המלווים ניסה לדובב אותו ולדבר על לבו, אבל היתום שלבו הקטן לא הצליח להכיל את הכאב הנורא התפרץ בזעקה נוראה שלא הותירה עין יבשה: "יתמות כפולה זה כאב שאי אפשר אפילו לדמיין" הוא אמר, והכל בכו עמו בכי רב.

לפני שנתיים וחצי בלבד ישבו הילדים באותו בית ממש, על אותה רצפה, שבעה על אמם ע"ה שנפטרה לאחר מחלה. אז נותר להם אבא. הפעם, עם פטירתו של הרב החשוב רבי יניב פישר ז"ל בגיל חמישים בלבד ולאחר מחלה קצרה, לא נותר להם איש.

למעשה, היתומים הרכים כמעט ולא זוכרים מהו בית רגיל ושגרתי. במשך שנים התמודדה אימם עם המחלה הנוראה, והתייסרה לנגד עיניהם. לאחר מכן התקשו מאוד לעכל את אובדנה הנורא, ועד שהתחילו איכשהו לחזור לשגרת יתמות נפל האב למשכב עד לפטירתו בדמי ימיו.

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המנחמים המגיעים לבית מספרים כי קשה למצוא מילים. מול חמישה ילדים שאיבדו בתוך שנתיים וחצי את שני הוריהם, כל ניסיון לנחם נשמע קטן מדי. הילדים מתקשים להתאושש, וככל שחולפים ימי השבעה מתחדדת ההבנה שהמציאות הזו אינה עוברת עם סיום השבוע, אלא רק מתחילה.

המצוקה בבית הזה ניכרת לעין כל, והיא אינה מסתכמת בכאב. משפחה שנותרה בלי שני הוריה נותרה גם בלי מפרנס, בלי מי שינהל את הבית, בלי מי שיעמוד מול המוסדות והצרכים היומיומיים, ובלי מי שידאג לכל אבן דרך שתגיע בהמשך הדרך, עד החופה. האח הבוגר, שהקים זה לא מכבר את ביתו שלו, אינו יכול לשאת לבדו על כתפיו משפחה שלמה.

העיתוי מוסיף כובד. לקראת ראש השנה, וזו תהיה השנה הראשונה שבה יישבו הילדים סביב שולחן החג בלי אף אחד משני ההורים. אחריו יבואו יום הכיפורים, סוכות ושמחת תורה, וכל מועד בלוח השנה יזכיר להם מחדש את גודל החיסרון.

עוד בשעות הראשונות שלאחר הפטירה החלה בישוב התארגנות ציבורית למען היתומים. בהודעה שהופצה נכתב: "כלל ישראל לא נוטש את היתומים שאין להם לא אבא ולא אמא. כולנו דואגים להם".

בקופת העיר נפתחה קרן מיוחדת עבור חמשת היתומים, כדי להעמיד מאחוריהם גב ציבורי רחב, כדי שהבית ימשיך להתקיים, וכדי שהילדים לא יישארו לבדם עם השבר הגדול הזה.

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