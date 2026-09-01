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לאחר ייסורים קשים

המלמד האהוב הרב שישא ז"ל הלך לעולמו בגיל 37; מי ידאג ליתומים הרכים?

מסכת חיים רוויית ייסורים שהחלה בהשתלת כבד ביום כיפור בגיל 12, הגיעה לסיומה הטראגי הרחק מהבית: חמישה יתומים רכים נותרו ללא אב לאחר שהמלמד המסור מבית שמש לא שרד את הניתוח המורכב והזיהום שתקף את גופו | לא משאירים אותם לבד. תורמים עכשיו (חרדים)

אמ
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הלוויה הכואבת של הרב שישא (צילום: באדיבות המצלם)

אבל כבד ירד על חסידות דושינסקיא ועל העיר בית שמש עם קבלת הבשורה המרה מארצות הברית: הרה"ח ר' רפאל בנימין שישא ז"ל, דמות מופת של אמונה וייסורים, השיב את נשמתו ליוצרה והוא בן 37 בלבד. ר' רפאל, שהיה דמות מרכזית בקהילת דושינסקיא ברמה ב' ומלמד תינוקות של בית רבן אהוב בתלמוד תורה תולדות אהרן, נכנע למחלה קשה לאחר מאבק הירואי שנמשך כמעט כל חייו.

סיפורו של ר' רפאל ז"ל הוא סאגה של גבורת הנפש. כבר בהיותו ילד כבן 12, בר השתלת כבד מורכבת בגרמניה בעיצומו של יום הכיפורים. באותן שעות גורליות, הורה האדמו"ר מהרי"ם דושינסקיא זצ"ל לעצור את תפילת נעילה בבית מדרשו כדי לקרוא תהילים לרפואת הילד. בדרך נס החלים רפאל, גדל והפך לאברך שקוד, ואף זכה לקרבה נדירה מצד האדמו"ר, עמו למד בחברותא בימי בחרותו.

לפני כשנה וחצי חזר הסיוט לחייו. ר' רפאל נאלץ לעזוב את תלמידיו האהובים בבית שמש ואת חמשת ילדיו, ולטוס לניו יורק לצורך השתלת כבד נוספת וטיפולים מורכבים. גם בתוך הייסורים הנוראים, בחדרי הטיפול הנמרץ הרחק מהבית, הוא שמר על חיוכו המפורסם. רק בחודש שבט האחרון זכה לרגע של נחת כשחגג את בר המצווה לבנו הבכור על אדמת ארה"ב, רגע שבו נדמה היה כי הוא מנצח שוב את הסטטיסטיקה הרפואית.

אולם, דווקא כאשר החל תהליך השיקום והתקווה מילאה את לב בני המשפחה, התרחש הנורא מכל. חיידק אלים תקף את גופו המוחלש והוביל לקריסת מערכות מהירה. כשהוא מוקף בבני משפחתו, השיב ר' רפאל את נשמתו ליוצרה.

ר' רפאל, מותיר אחריו אלמנה צעירה וחמישה יתומים רכים. הבכור רק חגג בר מצווה, והקטנים שבהם עדיין מחכים בבית לאבא שיחזור מהטיפולים בחו"ל – אלא שאבא כבר לא יחזור לעולם.

אנו פונים אליכם בערב הימים הנוראים: אלמנה שבורה וחמישה יתומים עומדים מול שוקת שבורה. ההוצאות הרפואיות העצומות בחו"ל, יחד עם אובדן המפרנס המרכזי, הותירו את הבית בקריסה כלכלית ונפשית. עין מי לא תדמע למול הילד שנלחם מגיל 12 ובסוף הוכרע הרחק מארצו? זוהי חובתנו להבטיח שהיתומים של מלמד התשב" המסור לא יישארו רעבים ללחם.

לחצו כאן ותרמו בעין יפה לחמשת היתומים של ר' רפאל ז"ל >>>
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