סגולה יוצאת דופן שתוקנה על ידי הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, ומבוססת על הנחיות שקיבל מאביו בעל ה'קהילות יעקב' - הסטייפלר הקדוש זצ"ל, זוכה למשנה תוקף בימים אלו, לאחר הכינוס התקופתי של רבני 'קרן והסירותי מחלה מקרבך', שערכו סקירה של פעילות הקרן, והכריזו על הרחבה וביסוס שלה, לנוכח הטרגדיות הקשות שפקדו את עם ישראל בחודשים האחרונים, והצורך להוסיף בהגנה ושמירה על עם ישראל כדי למנוע מחלה מקרבנו.

בכינוס רבני הקרן התכנסו רבני הקרן, הגאונים הגדולים מרן עמוד ההוראה הגר"י זילברשטיין, הגר"ש גלאי, הגרמ"ש קליין, הגרש"א שטרן, בעל ה'שביבי אש', הגר"י קולדצקי, ובנו חביבו של הגרי"ש קנייבסקי.

כל גדולי התורה וההוראה שהתכנסו יחד בביתו של הגר"י זילברשטיין, דנו בנושאים העומדים על סדר היום של 'קרן והסירותי מחלה מקרבך', ולאחר מכן קיבלו החלטות משמעותיות לגבי המשך הפעילות.

לאחר שבמהלך האסיפה התברר שוב שמדובר במציאות ברורה ומוכחת שכל מי שחבר בקרן 'והסירותי' הדבר עוזר ומסייע למנוע מחלות ממנו ומעל כל בני המשפחה, החליטו רבני הקרן לנקוט בשורת צעדים כדי להוסיף כמה שיותר יהודים שיוכלו להסתופף תחת מטריית ההגנה הנפלאה הזאת:

ש הגר"מ שטרנבוך מתעדכן ומביע שביעות רצון: נותרו 185 מטבעות אחרונים נחמן שטרנהרץ | מקודם

רבני הקרן פרסמו קריאה מיוחדת בה הם ממליצים בחום: "כל מי שעיניו בראשו, יטול סניגוריה זו של תרומה לקרן 'והסירותי', כי היא מציאות ברורה ומוכחת שכל התורם לחולים - לא יהיו חולים בביתו!".

הרבנים מציינים בהחלטתם בין היתר כי "דברי רשכבה"ג מרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל מייסד הקרן, ופסיקתו ש"כל התורם לקרן והסירותי מחלה מקרבך שעל ידי קופת העיר סכום שיש בו ממש- מידה כנגד מידה לא יהיו חולים בביתו" שרירים וקיימים גם לאחר פטירתו ביתר שאת, כדברי רבינו זצ"ל בעצמו, וכפי ששמענו ממרן בעל ה"קהילות יעקב" זצ"ל".

עוד הם מוסיפים חידוש מיוחד ופסק דין חדש ומעניין: "אלו המצפים לזיווגם, הנחשבים "פלג גופא" גם הם בכלל החולים, ובכלל ברכת וגזירת רבינו זצ"ל ש"לא יהיו חולים בביתו".

הרבנים קובעים גם שמידי ערב ראש חודש יעלה שליח קופת העיר לציון הק' של רבינו חיים קניבסקי זצ"ל, להעתיר שגם בחודש הבעל"ט תתקיים ברכת וגזירת רבינו זצ"ל שכל התורמים לא יהיו חולים, ולא יהיו חולים בביתם, כמו שנהג מרן זצ"ל בחיים חיותו להעתיר מידי ער"ח על כך.

כמו כן הם קובעים בהחלטה יוצאת דופן כי "ועד רבני קרן והסירותי ממנים את עמוד התפילה מרן הגר"ש גלאי שליט"א לכנס מידי ערב ראש חודש מושב בית דין של גדולי ישראל ורבני קרן והסירותי- להתפלל כמנהגו של רבינו זצ"ל שגם בחודש הבעל"ט כל התורם לקרן עבור החולים- מידה כנגד מידה לא יהיו חולים בביתו".

לתוספת ברכה ושמירה מתחייבים הרבנים: "אנו מקבלים על עצמנו בלי נדר להוסיף מידי כמה ימים בברכת המזון תפלה מיוחדת עבור תורמי קרן והסירותי "הרחמן הוא יברך את תורמי קרן "והסירותי מחלה מקרבך" שעל ידי 'קופת העיר' - שתתקיים בהם גזירת וברכת רבינו הגדול שמריהו יוסף חיים ב"ר יעקב ישראל קניבסקי זיע"א שכל התורם לחולים לא יהיו חולים בביתו".

לסיום קובעים הרבנים כי "כל התורמים הקבועים לקרן והסירותי יקבלו שטר מיוחד עם כתב וחתימת יד קדשו של רבינו הגר"ח קניבסקי זצ"ל, ועם פרטי התפלות שיעתירו עליהם בס"ד מידי חודש בחדשו, לאות ולעדות".

להצטרפות לקרן והסירותי - הקליקו כאן