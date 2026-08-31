דווקא עכשיו, ברגעי השיא של השנה שבהם שערי שמיים פתוחים וכולנו מחפשים זכויות, התעוררות ופתיחת הלב זה הזמן המדויק להצטייד בצידה רוחנית אמיתית ולהכניס את ההשראה והקדושה של בית שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי זצוק''ל ורעייתו הרבנית בת שבע ע''ה היישר אל שולחן החג וימי הרחמים.

צמד הספרים ''שלישי באשמורת'' ו''קולי באשמורת'' מביאים חיבור בלתי אמצעי לגדולי הדור, בסיפורים קצרים וסוחפים שמתאימים בדיוק לקצב של הדור שלנו.

''שלישי באשמורת" (מהדורה חדשה ומורחבת): נכתב לבקשת הרבנית בת שבע קניבסקי ע"ה על ידי הגב' ר. אטיאס, בגוף ראשון ובקולה האותנטי.

הספר מביא את סיפורי החיזוק שסיפרה הרבנית באשמורת הבוקר בעזרת הנשים ב'לדרמן'. סיפורים אמיתיים על צניעות, יראת שמיים וכוחה של תפילה. שר התורה זצוק"ל העיד עליו: "הסיפורים כאן נכונים ויכולים להביא לידי יראת שמים". המהדורה החדשה כוללת לראשונה מאגר סגולות מעשיות שהעבירה הרבנית לפתיחת שערי ישועה בדיוק לתחילת השנה.

"קולי באשמורת" נכתב כעשור לאחר מכן וחושף את ההווי, ההנהגה והקדושה בבית הרב. הספר נמסר למרן בערב שושן פורים, ולאחר שעיין בו אמר: "הספר הזה יפה מאוד", יממה בלבד לפני שהסתלק לגנזי מרומים. על פי בקשתו המיוחדת, נפתחת היצירה בהקדמה מתוך ספרו, המבססת את התפילה כיסוד המרכזי בעבודת השם.

זה הרגע להגיע אל ימי הדין והחגים עם כלים מעשיים, סגולות בדוקות והשראה לתפילה מעומק הלב, מתוך הבית שכל כולו תורה ותפילה.

הספרים מוצעים במחיר מיוחד לתקופת החגים בהזמנה מרוכזת לקבוצות, מוסדות וועדי עובדים (מינימום 2 סטים), ניתן לפנות בטלפון: 03-5783878.

להשיג ברשת חנויות 'יפה נוף'.