שמחת הברית לבנו של הסופר ואיש התקשורת שלמה קוק, העורך הראשי של השבועון החרדי "בקהילה", נחגגה באולמי מסעדת אנטריקוט בירושלים בהשתתפות רבנים, שרים, ח"כים, אנשי עסקים ואנשי תקשורת.

בסנדקאות כובד הסבא, הגאון רבי מרדכי סויסה, מחשובי רבני העיר בת ים. את ברכות הברית בירך הסבא, הפוסק הגאון רבי בן ציון הכהן קוק, שהתעטף לכבוד המעמד בטלית מיוחדת שבה התעטף מורו ורבו, מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל בבריתות מילה בבית מדרשו.

רגע מרגש במיוחד נרשם בעת קריאת השם, כאשר הגרב"צ קוק הכריז את שמו של הרך הנולד: אברהם יצחק הכהן קוק - שם שהפתיע וריגש את המשתתפים הרבים.

בעמידה לברכות כובד הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן מאיר בר. במהלך סעודת המצווה נשא הרב הראשי דברים חמים בשבחו של אבי הבן, אותו הגדיר כ"שגריר של קידוש שם שמים בתקשורת", והעיד כי הוא קורא מדי שבוע את הגיגיו.

כמוהל נבחר המוהל המומחה הרב משה וייסברג, יו"ר איגוד המוהלים ברבנות הראשית לישראל ובכיסא של אליהו כובד מו"ל "בקהילה", הרב אריה לייב פפר ו'מהכסא' - הטוען הרבני הבכיר הרב מרדכי שיינין.

על החלק המוזיקלי המושקע הופקדו ענקי הזמר חיים ישראל, קובי ברומר, שימי וייס וקובי מירסקי, בליווי שרגא פרנק והכליזמרים והקלידן אהרל'ה גולדמן. לקראת סיום הסעודה נערך זיץ מרגש עם מיטב שירי הימים הנוראים.

צפו ברגעים המרגשים ובגלריית האורחים | צילומי סטילס: קובי הר צבי |