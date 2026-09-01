זעזוע עמוק פקד את הציבור עם הישמע הבשורה הקשה על פטירתו הפתאומית של הרה"צ רבי שמשון גולדמן זצ"ל. מדובר בסיפור שהלב מתקשה להכיל: רצף של ייסורים וטרגדיה בלתי נתפסת שהותירה משפחה מרוסקת ושני יתומים קטנים הניצבים מול מציאות שחורה משחור, ללא משענת וללא תמיכה.

הכל החל כאשר רעייתו של הרב גולדמן, עמוד התווך של הבית, אובחנה במחלה הקשה והנוראה. מזה תקופה ארוכה שהיא מאושפזת בין כותלי בית החולים, נלחמת על חייה וזקוקה לטיפולים מורכבים ולכוחות נפש אדירים. רבי שמשון זצ"ל, במסירות נפש שאין לה קץ, חילק את זמנו בין הטיפול המסור בילדים בבית לבין שהות ממושכת לצד מיטת חוליה של רעייתו.

הבוקר (שני) הגיע רבי שמשון לביקור שגרתי נוסף בבית החולים, אך לפתע, התמוטט במפתיע. הצוותים הרפואיים הוזעקו למקום במהירות וביצעו פעולות החייאה ממושכות בקרב גבורה על חייו, אך נגזרה הגזרה, ונשמתו הטהורה עלתה בסערה השמימה.

התמונה המצטיירת כעת היא של שבר על שבר, טרגדיה בתוך טרגדיה. בבית ריק מאדם, שבו שררה עד לא מזמן תקווה לנס, יושבים כעת שני יתומים קטנים שאיבדו את אביהם ברגע אחד, בפתע פתאום. בעוד אמם נתונה במאבק גורלי על חייה במחלקה האונקולוגית, הם נותרו ללא גב, ללא יד מכוונת וללא תחושת הביטחון הבסיסית שכל ילד זקוק לה.

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השאלה המהדהדת בחלל החדר היא פשוטה ומצמררת: מי ידאג להם עכשיו? מי יחזיק את הבית שקרס על יושביו? מי ייתן להם את הכוח להמשיך כשכל עולמם חרב עליהם בבת אחת?

אנו נמצאים כעת בערב הימים הנוראים, תקופה שבה הלב היהודי נפתח וכל אחד מאיתנו מבקש לעצמו ולבני משפחתו זכויות, רחמים וחיים לקראת השנה החדשה. הזעקה של שני היתומים הללו אינה יכולה להשאיר אותנו אדישים. עין מי לא תדמע למול המציאות הבלתי נתפסת הזו – אבא שאיננו ואמא שזקוקה לרחמי שמיים מרובים ואינה יכולה לתפקד?

זהו הרגע שבו אנו נקראים להושיט יד. לא מדובר רק בתמיכה כלכלית, אלא בחבל הצלה ממשי למשפחה שנמצאת על פי תהום. חובתנו לעטוף את היתומים הללו, להבטיח להם שלא יישארו לבד במערכה, ולאפשר למשפחה השבורה הזו את המינימום הנדרש כדי לצלוח את התקופה הקשה מנשוא שלפניהם.

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