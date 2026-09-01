לקראת סיומה של מגבית החירום 'אלף המגן', שיצאה לדרך בקריאתו של הגר"מ שטרנבוך להרחבת גבולות הקדושה והוספת עוד ועוד מקומות בכוללי האברכים ברחבי הארץ, מדווחת רשת הכוללים 'תשובות והנהגות', כי המגבית ההיסטורית נמצאת בישורת האחרונה. מלאי המטבעות המיוחדים, שהוכנו עבור אלף השותפים, כמעט אזל, ונותרו בו 185 מטבעות אחרונים.

הקריאה המיוחדת של הגר"מ שטרנבוך הכתה הדים ברחבי עולם התורה כולו, ומאז נמסרו לו הודעות על כוללים רבים שנפתחו או הרחיבו את מעגל הלומדים הקיים, כמענה יהודי אמיתי לנוכח הגזירות הניתכות השכם והערב על לומדי התורה ועל עולם התורה בכללותו. על רקע זה נוסדה מגבית 'אלף המגן', במטרה לגייס אלף שותפים שיסייעו להגר"מ שטרנבוך בהרחבת גבולי הקדושה והוספת סניפים וספסלים לרשת הכוללים 'תשובות והנהגות' שייסד בעשר אצבעותיו בעמל וביגיעה רבה, להכשרת והעמדת שדרת העתיד של פוסקי ההלכה ומרביצי התורה.

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בסביבתו של הגר"מ שטרנבוך מספרים כי הוא מתעדכן מעת לעת בהתקדמות המגבית ומגלה בה עניין רב, ומביע שביעות רצון עצומה מכך שהציבור נענה לקריאה ומתגייס לסייע ללומדי התורה ולכבד את התורה ולומדיה. עבור הגר"מ שטרנבוך אין המדובר במספרים ובקבלות, אלא בשאלה אחת: כמה אברכים יוכלו לשבת וללמוד.

התשובה לכך כבר נראית בשטח. בזכות התרומות שהתקבלו עד כה נקלטו עם תחילת 'זמן אלול' מאה אברכים חדשים בכוללי הרשת, אברכים שעד לפני שבועות אחדים חיפשו מקום תורה ולא מצאו, ובזמן אלול הם כבר יושבים והוגים על ספסל הלימוד.

הרקע למגבית ידוע. הגזירות הכלכליות שהוטלו על עולם התורה, ובראשן ביטול ההכרה בקבלות על פי סעיף 46, הביאו לצמצומם ולסגירתם של כוללים רבים ולאלפי אברכים שנותרו ללא מקום תורה. על כך זעק הגר"מ שטרנבוך בקריאתו: "וכבר פנו אלינו הרבה אברכים שכל רצונם ללמוד תורה ואין להם מושיע ואיך אפשר לישון בלילה במצב כזה? הלא התורה מושפלת, והקב"ה צועק התעוררו התעוררו!!".

כל שותף במהלך מקבל מטבע מיוחד. הגר"מ שטרנבוך הבהיר בדברים חתוכים כי המטבע יהיה למגן ולשמירה מכל צרה, ולפרנסה ברווח, וכי כל אחד מאלף השותפים יזכה לברכתו האישית.

ההצטרפות אינה מחייבת סכום גדול בבת אחת. ניתן להימנות עם חבורת 'אלף המגן' בהוראת קבע של 84 ש"ח לחודש בלבד, למשך 36 חודשים.

185 המטבעות שנותרו הם 185 המקומות האחרונים ברשימה, ועם סגירתה תיסגר ההזדמנות. מי שליבו ער, זו שעתו.

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