אווירה של ציפייה דרוכה שוררת בימים האחרונים במעון קדשו של הגר"מ שטרנבוך, הנערך בחיל וברעדה לקראת יום הדין הבא עלינו לטובה. במקביל משלימים בני ביתו, ברשותו המיוחדת, את הכנת הרשימה שתוגש לפניו ברגעים הגורליים ביותר, בעת אמירת 'אבינו מלכנו' בעיצומו של ראש השנה.

עוד ימים אחדים והשנה תמה. הספרים נפתחים מחדש, וכל אדם מישראל עומד לדין על שנתו הבאה: על חייו, על בריאותו, על פרנסתו ועל בני ביתו. מה שהיה בשנה החולפת אינו ערובה למה שיהיה בשנה הבאה, שהכל נחתך מחדש בשעה אחת.

רצונו של הגר"מ שטרנבוך, שעליו הוא חוזר שוב ושוב בימים אלו, הוא להעתיר בתפילה על החולים שיתרפאו ועל הבריאים שלא יחלו, על פרנסתם של ישראל שתהיה בשפע וברווח גדול ולא יחסר להם כלום, ובמיוחד על תומכי התורה ומחזיקיה, העומדים לימין הלומדים בשעה שאחרים מבקשים לפגוע בהם.

ובסמוך ליום הדין הוסיף מרן שליט"א והזכיר את כוחה של הצדקה: "קבלה בידינו מהקדמונים, שהכח של הצדקה מציל ממות ומכל הדברים הרעים, ומידה טובה מרובה היא סגולה לשפע רב וגדול מאוד, ואשרי אדם שומע לי להיות שותף נאמן בהחזקת התורה ולומדיה".

המהלך שעליו הכריז הגר"מ שטרנבוך עוד לפני תשעה באב להרחבת גבולות הקדושה ברשת הכוללים 'תשובות והנהגות' שבראשותו כבר הניב תוצאות בשטח: יותר ממאה אברכים עמלי תורה נוספו לרשת, ושני סניפים חדשים נפתחו. מאז שהניף מרן שליט"א את ידו בשנית וקרא לציבור לעמוד על ימינו, הולכת הרשימה ומתמלאת במהירות.

את יחסו לאברכי הרשת ביטא מרן שליט"א בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים: "אני מכיר באופן אישי את עמלי התורה מהכוללים של 'תשובות והנהגות' והם תלמידי חכמים מופלגים, ואשרי הזוכה לסייע לי ולהיות שותף עמי בהחזקת לומדי התורה, ובוודאי זה סגולה לשפע רב בפרנסה ובכל העניינים".

סכום השותפות נקבע ב-786 ש"ח, כמניין "סגולה לשפע רב".

כדי שלא להטריח את הגר"מ שטרנבוך ואת ציבור המתפללים, תוגבל הרשימה ל-200 שמות בלבד, ומשיושלמו לא יתווספו עליהם שמות נוספים. לצד זאת פתוחה עדיין דרגת השותפות המיוחדת "כתב חתמנו לחיים" בסך 3,000 ש"ח, שבה מקבל השותף כתב חתום מאת הגר"מ שטרנבוך.

הקריאה שיצאה מפיו של הגר"מ שטרנבוך בלשון ברורה מלווה את המהלך כולו: "על ידי שתומכים בתורה ובלומדיה, יהיה לנו הכח בעזר ה' לקרוע רקיעים".

הזמן קצר והרשימה מתמלאת. מי שיזכה להיכלל בה, שמו יונח לפני מרן פוסק הדור ברגע שייפתח ארון הקודש, ומרן שופע עליו ברכות יוצאות דופן וגוזר בגזירת התורה שפע רב שיורעף עליו משמי מרום: שפע רב בבריאות, שפע רב בפרנסה טובה ועשירות מופלגה, שפע רב של נחת מהצאצאים בעז"ה, ושפע רב של טובה וברכה בשנה הבאה עלינו לטובה.

עוד ימים אחדים וייסגרו השערים. אשרי מי שיזכה ומקדים לתפוס את מקומו ברשימה הייחודית.

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