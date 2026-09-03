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שו"ת

האם סיגריה אלקטרונית טעונה הכשר? תשובתו של הגר"מ שטרנבוך

האם סיגריה אלקטרונית טעונה הכשר? האם עלולה להיות בה בעיה של רכיבים מן החי, והאם יש לה דין מיוחד בצומות? | שאלות ותשובות בהלכה מאת הרב אהרן בוטבול (חרדים)

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הגר"מ שטרנבוך (צילום: ארכיון)

גילוי תקלה במכירת רכב יד שנייה

שאלה:

אני מוכר את הרכב שלי, ויש בו תקלה מסוימת שניתן לגלות בבדיקה מעמיקה במכון רישוי. האם מותר לי שלא לציין זאת ולסמוך על כך שהקונה ייקח את הרכב לבדיקה עצמאית, או שעליי לגלות לו את התקלה מראש?

תשובה:

איסור אונאה וגזל חמור מאוד. מוכר היודע על תקלה או פגם ברכב חייב לגלות זאת לקונה באופן ברור ומפורש.

אין לסמוך על כך שהקונה יבדוק את הרכב בעצמו, משום שיש פגמים שאינם מתגלים בקלות, ובפרט כאשר הקונה מסתמך גם על דברי המוכר. מותר להתמקח על המחיר, להציע הנחה או להביא בחשבון את עלות התיקון, אך אסור להסתיר פגם ידוע מן הקונה.

האם סיגריה אלקטרונית צריכה כשרות?

שאלה:

האם סיגריה אלקטרונית טעונה הכשר? האם עלולה להיות בה בעיה של רכיבים מן החי, והאם יש לה דין מיוחד בצומות?

תשובה:

לדעת הגאון הרב משה שטרנבוך, יש להקפיד להשתמש בסיגריה אלקטרונית בעלת הכשר, או לוודא שחומרי הגלם שבה מיוצרים מן הצומח בלבד.

בשונה מסיגריה רגילה, שבה נשאף עשן, בסיגריה אלקטרונית נשאפים אדים הנוצרים מהנוזל שבמכשיר. בין רכיבי הנוזל מצוי גליצרין, שעשוי להיות מופק גם ממקור מן החי, ולכן יש צורך לוודא את כשרות הרכיבים.

מטעם זה יש להיזהר גם משימוש בסיגריה אלקטרונית בתשעה באב, שכן האדים יוצרים לחות ממשית בפה ונחשבים כעין טעימה.

המאמר נכתב בתוך עלון אחוותא המופץ ברחבי הארץ.

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הרב משה שטרנבוךאחוות תורהאחוותא

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