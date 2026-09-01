בעיר בית שמש נקהלו יחדיו רבני העיר, מרביצי תורה לצד מאות אברכים, למעמד כביר ומרומם של יסוד כולל אברכים חדש "תשובות והנהגות", בנשיאותו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך.

המעמד המרומם התקיים בין כתלי היכל בית המדרש של הישיבה הרמה בבית שמש. את האווירה המחשמלת אפפה תחושת הניצחון של התורה, כאשר במהלך הערב הוכרז על הרחבת השורות והוספת מאה אברכים מצוינים נוספים למצבת לומדי התורה ברשת הכוללים.

את המעמד פתח הרה"ג ר' בעריל פישר, מגדולי המקורבים אל הגר"מ שטרנבוך, אשר בדבריו הנלהבים עמד על מסירות נפשו הדגולה של הגר"מ למען לומדי התורה.

"עינינו הרואות", ציין הרב פישר, "כיצד הפוסק נושא את עול התורה והלומדים יומם ולילה. אין זו רק דאגה להוראת ההלכה ולביסוס פסיקתה, אלא דאגה אבהית ממש לכל אברך ובן תורה, לפתוח עוד ועוד סניפים וכוללים כדי שכל מבקש ה' יוכל לשקוד על תלמודו מתוך הרחבת הדעת".

אחריו נשא דברים נלהבים, ראש הכוללים, הגאון רבי חיים עוזר שטרנבוך, בנו של הפוסק, אשר נושא על שכמו את עול ההחזקה הכבד של מעצמת התורה.

בדבריו אמר: "פעם אמרתי לראש כולל אחד, עליך לשמוח עד לב השמיים, לשבור את הגג מרוב גיל וחדווה, בכל עת שזוכה אתה להכניס עוד אברך תחת כנפי הכולל, שיוכל לשבת ולשקוד על תלמודו ברוגע.

ואחר כך התבוננתי עוד יותר: להכניס אברך לבית המדרש זוהי ממש הכנסת ספר תורה! ואיזו הכנסת ספר תורה היא זו? הרי כשאדם רוצה לכתוב ספר תורה הוא מחפש את הכתיבה המהודרת ביותר. אין לך ספר תורה מהודר מזה, להכניס אברך שיגדל, יצמח ויעלה לתלמיד חכם מופלג בישראל!

ועתה אומר אני עוד יותר: כל כולל שאנו בונים ומייסדים, הרי הוא בבחינת 'ולירושלים עירך ברחמים תשוב'. זהו ירושלים עיר הקודש ממש, שהרי אמרו חז"ל: מיום שנחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד.

כאן, בכולל 'תשובות והנהגות', נרקמת מהפכה של ממש. האברכים מרגישים התאגדות כאיש אחד בלב אחד, מתעמקים בעומקה של הלכה, מלבנים עוד חידוש ועוד חידוש לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא. בטוחני כי ה' הטוב יעזור לנו להמשיך להוסיף באיכות ובכמות, ולהרחיב את הגבולות בעוד מאות אברכים".

בסיום דבריו אמר הגרח"ע: "מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי, כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא, נדרי לה' אשלם. אילו היה בידי, הייתי משיב לה' בנדר להכניס עוד מאות אברכים למבצר התורה!".

בשיאו של המעמד זכו המשתתפים לשמוע את קול בקודש של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך.

בדברי חוצבי להבות הדריך הגר"מ את עמלי התורה והביא את יסודו הטהור של האדמו"ר מבעלזא זצ"ל: "הנה היצר הרע מלאך הוא, ויודע הוא היטב את גודל המעלה העצומה והאינסופית של לימוד התורה. על כן, לא איכפת לו ליצר הרע שיהודי יעשה מצוות מעשיות רבות ויפעל טובות ובלבד שלא ילמד תורה! שכן יודע הוא כי לימוד התורה הוא שמכריע את כל הסטרא אחרא".

את דבריו סיים הפוסק בברכה לראשי הכולל, הנהלתו והאברכים, שיזכו להגדיל תורה ולהאדירה בטהרה ובשקדנות.