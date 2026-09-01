בשבת האחרונה נפטר הבחור החשוב יהודה אריה (יודל) וובר ז"ל, והוא בן 14 בלבד בפטירתו | יומיים לפני הפטירה, הצייר והאמן מוטי הלר, ביקר במיטת חוליו, והצליח לעלות על פניו "חיוך קטן, טהור, שהאיר את כל החדר" - שהתברר כחיוך האחרון שלו | עכשיו הוא מתאר את הרגעים המצמררים ויש גם תובנה למעשה לעילוי נשמתו (חרדים)
חשיפת 'כיכר השבת' על חידוש הדיונים בהדחתם של חברי הכנסת הוותיקים ב'דגל התורה' - עוררה סערה אדירה במפלגה | הבוקר, יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני זוכה לתמיכה ראשונה ודרמטית מאחד מבכירי המועצת של המפלגה | ראש ישיבת 'תפרח' הגר"א פילץ אמר לגפני שביקר במעונו: "יישר כוח גדול על כל מה שעשיתם ושתמשיכו לעשות" | חשיפה: בימים הקרובים חברי מועצת נוספים צפויים להביע תמיכה בהשארת חברי הכנסת הוותיקים (חרדים)
כולל חצות שעל ידי מוסדות מערת המכפלה בחברון, בראשות הרה"צ רבי אליהו אשלג, רו"מ הכוללים "עיטור הרבנים" ללימוד הנגלה והנסתר, נמצא בתנופה גדולה של הרחבת הכולל, לאחר ששמעו יצא למרחוק ורבים נוכחו בישועות הגדולות שנפעלו בזכותו (חרדים)
בחור ישיבה שהלך לתומו ברחוב בשעת לילה מאוחרת הותקף והוטרד על ידי אלמוני. עוברי אורח שנחלצו באומץ לעזרתו ספגו איומים קשים, ואחד מהם אף נפצע לאחר שהחשוד נתקף באמוק וחתך אותו באמצעות פחית שתייה גזורה וחדה (חרדים, בעולם)
לקראת מפגש הפסגה הצפוי השבוע של גדולי האדמו"רים וראשי הישיבות בארה"ב עם הנשיא דונלד טראמפ, שבנו אל האירועים ההיסטוריים שבהם צעדו מנהיגי הציבור החרדי במסדרונות הממשל בוושינגטון • המשלחת המרגשת אצל ג'ימי קרטר בעיצומו של משבר בני הערובה, והפגישה הדרמטית של האדמו"ר מסקווירא עם ביל קלינטון שחוללה סערה פוליטית • סקירה מיוחדת (חרדים)
מנהיגי הציבור הליטאי בראשות ראש הישיבה הגר"ד לנדו וראש הישיבה הגרמ"ה הירש, יוצאים במכתב נוקב נגד תופעת מופעי הסליחות המוזיקליים: "מנוגד לכל מעלת ימי הסליחות שתיקנו חז"ל" • קוראים לרשויות: "לא לתמוך ולא לממן" (חדשות, חרדים)
ברקע השמועות כי לא יתמודד לכנסת הבאה, חבר הכנסת חיים ביטון מבהיר באולפן 'כיכר השבת' כי מדובר בשמועות שקריות שמפיצים בעלי אינטרס: "אני לא יודע על משהו אחר, מועצת חכמי התורה מחליטה" | הריאיון המלא, הערב (חרדים)
זעקת הרבנים מול כלא 10 וסערת חוק הגיוס בתל השומר | אבל בעולם החסידות: האדמו"ר מביאלא אוסטרובא זצ"ל הסתלק לבית עולמו | הדרמה בפתח תקווה: הילד הנעדר אותר בבני ברק | תופעה מטרידה: גל חסימות פתאומי בוואטסאפ בישראל | וגם: ההאשמה החריגה של ר"מ ספרד, תחזית מזג האוויר והתיעוד הקיצוני מברזיל • צפו 'היום בכיכר'
כשמחלה או בעיה רפואית נכנסות לחיים, הראש נמצא קודם כול בבריאות. אבל מהר מאוד מגיעות גם השאלות הכלכליות: מה יקרה אם יהיה קשה להמשיך לעבוד? האם אפשר לקבל קצבה? ומה עושים כשההוצאות ממשיכות להגיע בכל חודש?
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, הנהגת ראש השנה: האם מותר לבכות בתפילות, מדוע אנו שמחים ביום הדין, וכיצד נהג מרן זצ"ל בביתו? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
בראיון אולפן מיוחד, חושף איתן יוחננוף, הבעלים של רשת הענק, את הבשורה הצרכנית החדשה למשפחה החרדית. מכשרות בד"ץ העדה החרדית, דרך סניפי ענק טכנולוגיים, ועד בית כנסת עם ספר תורה בתוך הסופר. ויש גם הפתעה אדירה לירושלמים.
''שלישי באשמורת" ו"קולי באשמורת": סיפורי חיזוק קצרים ותמציתיים מבית הגר''ח זצוק"ל והרבנית בת שבע קניבסקי ע''ה שאי אפשר להפסיק לקרוא, יחד עם סגולות מעשיות והדרכות לתפילה לצידה רוחנית מושלמת לחגים (חרדים)
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