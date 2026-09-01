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הֲדָרָן עֲלָךְ 

בקודש פנימה | רבה של 'נווה יעקב מרכז' סיים 'משנה ברורה' בחדרו של המשגיח

מעמד מרגש נערך בחדרו של המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, של סיום שישה חלקי 'משנה ברורה', שנלמדו בקביעות במסגרת שיעורו של הגאון רבי ישראל יצחק זילברמן, מרא דאתרא 'נווה יעקב מרכז' (חרדים)

2תגובות
סיום ששה סדרי משנה בחדרו של הגר"ד סגל (צילום: אלי רוזנטל)
סיום ששה סדרי משנה בחדרו של הגר"ד סגל (צילום: אלי רוזנטל)
סיום ששה סדרי משנה בחדרו של הגר"ד סגל (צילום: אלי רוזנטל)
סיום ששה סדרי משנה בחדרו של הגר"ד סגל (צילום: אלי רוזנטל)
סיום ששה סדרי משנה בחדרו של הגר"ד סגל (צילום: אלי רוזנטל)
סיום ששה סדרי משנה בחדרו של הגר"ד סגל (צילום: אלי רוזנטל)
סיום ששה סדרי משנה בחדרו של הגר"ד סגל (צילום: אלי רוזנטל)

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נווה יעקברבי דן סגלסיוםמשנה ברורההרב ישראל יצחק זילברמן

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
זה היה משנה ברורה או משניות?
קובי קינן
1
אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם ביותר
יענקל

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