הֲדָרָן עֲלָךְ בקודש פנימה | רבה של 'נווה יעקב מרכז' סיים 'משנה ברורה' בחדרו של המשגיח מעמד מרגש נערך בחדרו של המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, של סיום שישה חלקי 'משנה ברורה', שנלמדו בקביעות במסגרת שיעורו של הגאון רבי ישראל יצחק זילברמן, מרא דאתרא 'נווה יעקב מרכז' (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 12:30