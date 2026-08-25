חיים ונושמים תקשורת? לראשונה לימודי תעודה עם עד 75% סבסוד

בוגרי טאלנט מדיה מקבלים מדיה בטקס קבלת התעודות ( צילום: באדיבות המצלם )

יש אנשים שצורכים תקשורת.

ויש אנשים שלא מצליחים רק לצרוך אותה. הם שומעים ראיון וחושבים איזו שאלה הם היו שואלים. רואים כתבה ומיד שמים לב לפתיח, לעריכה, לצילום. עוקבים אחרי החדשות וחושבים לא רק על מה קרה - אלא גם על איך מספרים את זה. אצל חלקם זה נשאר שנים בתור "אולי יום אחד". ״חילול השם״: הגר״א נבנצל והראשל״צ נגד התפילה המתוכננת בכותל קובי ישראל | 24.08.26 כי להיכנס לתקשורת זה לא בדיוק מקצוע שלומדים בכל פינה, ובציבור החרדי האפשרויות היו מצומצמות עוד יותר. לנשים חרדיות - לפעמים כמעט לא היו אפשרויות בכלל. עכשיו משהו משתנה בית הספר לתקשורת "טאלנט מדיה" קיבל הכרה ממשרד העבודה, והמסלול שלו הופך השנה לתוכנית מקצועית מורחבת, שבסיומה מקבלים תעודת מקצוע מטעם משרד העבודה. ובפעם הראשונה נפתחת כאן עוד דלת משמעותית: התוכנית מוכרת במסגרת תוכנית השוברים, ולמי שעומדים בתנאי הזכאות יש אפשרות לקבל מימון של עד 75% משכר הלימוד. גם גברים. וגם נשים.

דווקא לנשים - זו בשורה גדולה במיוחד

בשנים האחרונות נפתחו עוד ועוד מסלולי הכשרה מקצועיים לציבור החרדי, אבל בתחום התקשורת המצב היה אחר.

נשים חרדיות שרצו להשתלב בהפקה, תוכן, עריכת וידאו, תחקיר, דוברות או עבודה באולפן נתקלו בשילוב די נדיר: גם תחום שלא מציע הרבה מסגרות מותאמות, וגם מעט מאוד אפשרויות למימון משמעותי של הלימודים.

במחזור הקרוב זה משתנה.

לראשונה, גם נשים חרדיות יוכלו ללמוד במסלול התקשורת המקצועי וליהנות, בכפוף לתנאי הזכאות, ממימון של עד 75%.

בוגרות טאלנט מדיה מקבלים מדיה בטקס קבלת התעודות ( צילום: באדיבות המצלם )

הלימודים מתקיימים בהפרדה מלאה בירושלים:

יום שני - גברים

יום שלישי - נשים

המפגשים מתקיימים בשעות הערב, פעם בשבוע, כך שגם מי שכבר עובדים או מנהלים שגרת חיים מלאה לא צריכים לעצור הכול כדי להיכנס לתחום.

לא "קורס תקשורת". שנה של כניסה לתוך המקצוע

גם המסלול עצמו עבר שינוי.

בעבר תוכנית הלימודים הייתה קצרה יותר. בעקבות ההכרה של משרד העבודה היא הורחבה ועובתה משמעותית וכיום נמשכת שנת לימודים מלאה.

זה אומר יותר זמן מול המקצוע עצמו - ולא רק לדבר עליו.

לומדים איך מוצאים סיפור ואיך הופכים אותו לאייטם. איך מתחקרים. איך כותבים לתקשורת. איך מצלמים. איך עובדים באולפן. מה קורה מאחורי מצלמה ומה קורה לפניה. איך מפיקים ואיך מגישים.

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טל שבתאי בראיון באולפן כיכר השבת ( צילום: כיכר השבת )

לתוכנית נוספו גם תחומים חדשים, ובהם עריכת וידאו, לצד תכנים מקצועיים נוספים שנועדו לתת לתלמידים תמונה רחבה הרבה יותר של העבודה בתעשייה.

כי "לעבוד בתקשורת" כבר מזמן לא אומר רק להיות האיש עם המיקרופון.

מאחורי כל כתבה יש תחקירן. מאחורי תוכנית יש מפיקים ועורכים. מאחורי סרטון יש צילום, סאונד ועריכה. יש אנשי תוכן, דוברות, הפקה, אולפן ועבודה דיגיטלית - ולפעמים דווקא מי שלא חלם להיות בפרונט מגלה במהלך הלימודים איפה הוא באמת טוב.

ומה קורה ביום שאחרי?

זו אולי השאלה החשובה ביותר בכל לימודי מקצוע.

בטאלנט מדיה לא מתחילים השנה מאפס. בית הספר כבר הכשיר לאורך השנים מאות תלמידים, ובוגרים שלו השתלבו בגופי תקשורת, בדוברויות ובתפקידים שונים בתעשייה.

גגם המסלול החדש נבנה מתוך היכרות עם העבודה בשטח - עם דגש על כלים מעשיים, תרגול והיכרות עם הדרך שבה התעשייה באמת עובדת. המטרה היא לא רק לסיים עם ידע, אלא לצאת עם הכשרה רלוונטית שיכולה לפתוח יותר הזדמנויות להשתלבות בעולם התקשורת.

וזה גם מסביר למה לא כל מי שנרשם מתקבל.

25 מקומות. וזהו

בכל מסלול יהיו 25 תלמידים בלבד - 25 נשים ו-25 גברים.

הקבלה מותנית בראיון אישי, ובבית הספר מבהירים שהם מחפשים את מי שבאמת מתאימים לתחום ורוצים להיכנס אליו ברצינות.

לא צריך להגיע עם ניסיון בתקשורת.

כן צריך להגיע עם סקרנות, יכולת, רצון ללמוד ובעיקר עם חיבור אמיתי לעולם הזה - עניין בחדשות, בתוכן, בסיפורים, באנשים ובדרך שבה מעבירים מסר.

הראיון נועד בדיוק בשביל זה: לא לבדוק כמה אתם כבר יודעים, אלא האם יש לכם את הנטייה, הסקרנות והמוטיבציה שמהן אפשר לבנות איש או אשת תקשורת מקצועיים.

הפעם לא צריך להשאיר את החלום בצד

המחזור החדש ייפתח אחרי חגי תשרי, בירושלים בלבד, וההרשמה המוקדמת כבר החלה.

עבור מי שממילא הסתכל במשך שנים על עולם התקשורת מבחוץ, השילוב שנוצר השנה יוצא דופן: שנת לימודים מקצועית, הכרה ותעודת מקצוע מטעם משרד העבודה, לימודי ערב בהפרדה מלאה, לימודים מעשיים ורלוונטיים לשוק - ואפשרות לזכאים לקבל מימון של עד 75% משכר הלימוד.

ולנשים חרדיות, שעד היום כמעט ולא פגשו הזדמנות כזאת בתחום הזה - זו אולי הבשורה הגדולה מכולן.

מספר המקומות בכל קבוצה מוגבל ל-25, וההרשמה היא על בסיס מקום פנוי.

אם כבר הרבה זמן אתם מסתכלים על עולם התקשורת וחושבים שאתם אמורים להיות בצד השני של המסך - השנה הגיע הזמן לבדוק את זה באמת.