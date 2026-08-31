אילוסטרציה ( צילום: יח"צ )

רבים פונים למקום המוכר ביותר : ביטוח לאומי. אלא שלפעמים דווקא כאן נעצרת הבדיקה מוקדם מדי

כי מצב רפואי אחד יכול להיות רלוונטי ליותר מזכות אחת, ולעיתים הזכויות נמצאות בכלל בגופים שונים. בדקתם ביטוח לאומי? אל תעצרו שם ניקח לדוגמה אדם שבעקבות מחלה מתקשה להמשיך לעבוד כפי שעבד בעבר. הוא בודק זכאות לנכות כללית בביטוח לאומי – וזה בהחלט מסלול שיכול להיות רלוונטי עבורו. משבר מים מתפרץ: נקודות חלוקה יוקמו בשכונות ירושלים, שיבושי אספקה בדרום חזקי שטרן | 15:37 אבל מה לגבי קרן הפנסיה שלו? בקרנות פנסיה קיים בדרך כלל גם כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה. בהתאם לתנאי הקרן ולמצבו של המבוטח, ייתכן שהוא יוכל לבחון גם זכאות לפנסיית נכות. כלומר, עצם העובדה שבדקתם זכויות מול ביטוח לאומי לא אומרת שסיימתם לבדוק את התמונה כולה. ומה אם אתם עדיין עובדים? כאן קיימת טעות נפוצה אחרת: "אני עובד ומקבל משכורת, אז כנראה שלא מגיע לי כלום". אבל גם מי שממשיך לעבוד ומתמודד עם מצב רפואי משמעותי לא צריך לפסול מראש בדיקת זכויות. במקרים מסוימים, ובהתקיים התנאים הקבועים בחוק, ניתן לקבל פטור ממס הכנסה מטעמים רפואיים. עבור מי שעובד ומשלם מס הכנסה מדי חודש, מדובר בזכות שיכולה להיות בעלת משמעות כלכלית גדולה – ובמקרים המתאימים ניתן לבחון גם החזרי מס עבור שנים קודמות.

אותה אבחנה - זכויות שונות

חשוב לזכור שלא מספיק לדעת את שם המחלה כדי לדעת מה מגיע.

שני אנשים יכולים להתמודד עם אותה מחלה, אבל אצל אחד היא כמעט אינה משפיעה על העבודה, אצל השני היא גורמת לצמצום משמעותי בהיקף המשרה, ואצל השלישי היא אינה מאפשרת להמשיך לעבוד כלל.

גם בעיות רפואיות נוספות, טיפולים, תרופות וההשפעה המצטברת על התפקוד עשויים להיות משמעותיים בבחינת הזכויות.

לכן השאלה הנכונה היא לא רק "האם מגיעה לי קצבה?" אלא "אילו זכויות יכולות להיות רלוונטיות למצב שלי ומול אילו גופים?"

לא להשאיר זכויות על השולחן

כשמתמודדים עם מצב רפואי, יש מספיק דברים לדאוג להם. דווקא בגלל זה חשוב לא להסתפק בבדיקה אחת או להניח מראש ש"לא מגיע לי" רק משום שממשיכים לעבוד, שכבר מקבלים קצבה מסוימת או שפנייה אחת כבר נעשתה.

בלבנת פורן מסייעים לאנשים המתמודדים עם בעיות רפואיות לבחון את מכלול הזכויות שעשויות להיות רלוונטיות עבורם וללוות אותם בתהליך מול הגופים השונים.

מתמודדים עם בעיה רפואית? לפני שאתם מניחים שכבר בדקתם הכול כדאי לבדוק את התמונה המלאה.