מפגש מרגש במיוחד התקיים השבוע בבני ברק, כאשר מ', אשה צעירה בת 24, הגיעה יחד עם בתה התינוקת לפגוש את כוננים שהצילו את חייהן לפני כחודשיים. האירוע הדרמטי התרחש כאשר מ' שהייתה בהריון מתקדם, איבדה את ההכרה בביתה לאחר אירוע רפואי פתאומי.

בני המשפחה, שנחשפו למראה הקשה, הזעיקו בדחיפות את כוחות הרפואה. כוננים מ'איחוד הצלה' - בנימין פישל, אבי וילמן ויוני צדוק - הגיעו במהירות למקום והחלו בפעולות מצילות חיים. הודות לטיפול המהיר והמקצועי שהעניקו, ניצלו בחסדי שמיים חייה של הצעירה ושל התינוקת שנשאה ברחמה.

כונן יחידת חוס"ן של איחוד הצלה, אליהו לינטופ, העניק במקביל סיוע נפשי ראשוני לבני המשפחה וליווה אותם ברגעי החרדה וחוסר הוודאות הקשים.

כחודשיים לאחר האירוע המטלטל, התקיים המפגש המרגש בין מ' ובני משפחתה לבין הכוננים שהגיעו ראשונים לזירה ונלחמו על חייה. בני המשפחה הודו לכוננים על התגובה המהירה, המסירות והנחישות שהפגינו ברגעים הקריטיים, והביעו את התרגשותם הגדולה לפגוש אותם הפעם בנסיבות משמחות.

אביה של מ' אמר בהתרגשות: "היו אלה רגעים קשים שאי אפשר לתאר במילים. ראינו את בתנו היקרה כשהיא בין חיים למוות ואתם נלחמתם עליה במסירות ובמקצועיות. בזכות התגובה המהירה והטיפול שהענקתם לה, זכינו בחסדי שמיים לקבל אותה ואת נכדתינו במתנה. הייתם שליחים משמיים להציל שתי נפשות ולעולם לא נוכל להודות לכם מספיק. המפגש איתכם היום הוא סגירת מעגל מרגשת מאוד עבור כל המשפחה".

"ידענו שאנחנו נלחמים על שתי נפשות"

בנימין פישל, החובש שהגיע ראשון לזירה, תיאר את הרגעים הקריטיים: "כשהגעתי לדירה הבחנתי במ' כשהיא ללא הכרה ומצבה קשה. הבנתי שמדובר באירוע חירום ושכל רגע משמעותי ולכן התחלתי מיד בפעולות מצילות חיים. בתוך זמן קצר הצטרפו אליי כוננים נוספים ויחד המשכנו לפעול בנחישות ובשיתוף פעולה".

פישל הוסיף: "לאורך כל הטיפול ידענו שאנחנו נלחמים לא רק על חייה של האם, אלא גם על חיי התינוקת שברחמה. מרגש מאוד לראות אותה כיום עומדת על רגליה ולדעת שהתגובה המהירה והמקצועית סייעה להציל את חייהן. אלו הרגעים שמזכירים לנו מדוע בחרנו להתנדב ולהיות זמינים בכל שעה".

אפי פלדמן, ראש סניף איחוד הצלה בני ברק, סיכם את המקרה: "כארגון הרפואה הגדול בעיר, המקרה הזה ממחיש את החשיבות העצומה ואת האחריות הגדולה שבפריסת הכוננים בכל שכונות העיר. הכוננים מאותרים בקרבת האירוע, מגיעים בתוך דקות ומעניקים טיפול רפואי ראשוני עוד לפני הגעת האמבולנס".

פלדמן הדגיש: "באירועים מסוג זה, שבהם כל שנייה קובעת, למהירות, למקצועיות ולציוד הרפואי הזמין יש משמעות מצילת חיים. אני גאה במתנדבים שפעלו במקצועיות, בנחישות וברגישות, הן בטיפול בצעירה והן במתן המעטפת הנדרשת לבני משפחתה. המפגש המרגש הזה, שבו אנו זוכים לראות את מ. ואת בתה התינוקת לאחר שחייהן ניצלו, הוא הרגע שנותן משמעות עמוקה לכל העשייה שלנו".