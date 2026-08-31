"אמא שלי, שהיא צדיקה גדולה, תמיד לימדה אותנו לא לשכוח את החלש" - איתן יוחננוף, הבעלים של רשת הענק יוחננוף ( צילום: כיכר השבת )

"אמא שלי, שהיא צדיקה גדולה, תמיד לימדה אותנו לא לשכוח את החלש" - איתן יוחננוף, הבעלים של רשת הענק יוחננוף - צילום: כיכר השבת

רשת יוחננוף, מהרשתות הגדולות והמובילות בישראל, משנה את חוקי המשחק בענף קמעונאות המזון, ובתקופה האחרונה היא עושה צעדי ענק ממוקדים היישר אל עבר הציבור החרדי. בראיון אולפן חגיגי ומרתק, איתן יוחננוף, העומד בראש האימפריה המשפחתית, מציג את החזון, ההתאמות והבשורות הצרכניות שצפויות לחסוך בגדול לכל משפחה שומרת תורה ומצוות.

שורשים עמוקים, צמיחה אדירה

הסיפור של יוחננוף מתחיל בדור הקודם, כעסק משפחתי לשיווק סיטונאי שהוקם על ידי הוריו של איתן, שעלו ארצה מטריפולי ומבוכרה. "היינו סיטונאים, משאיות, מחסנים," מספר יוחננוף על הימים שלפני הפיכתם לאימפריה. לאחר השירות הצבאי, חברו איתן ואחיו לחברה המשפחתית והפכו אותה לרשת הקמעונאות שאנו מכירים היום, המונה 48 סניפים ונמצאת במגמת התרחבות מתמדת. הערכים שהונחלו בבית ממשיכים להוביל את הרשת גם היום.

"אמא שלי, שהיא צדיקה גדולה, תמיד לימדה אותנו לא לשכוח את החלש. בגלל זה יש לנו הרבה פרויקטים שתומכים באוכלוסיות חלשות. אנחנו פועלים מתוך הבנה עמוקה של הקהילות שאותן אנו משרתים, ועושים את הפעילות העסקית שלנו בהסתכלות אמיתית על התרבות והקהילה."

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המהפכה החרדית: כשרות מהודרת ומחירים שוברי שוק

המהלך האסטרטגי של יוחננוף כולל התאמה ברזולוציות הגבוהות ביותר לצרכן החרדי. בראש ובראשונה, סוגיית הכשרות: המותג הפרטי של הרשת מתהדר כעת בכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית, במטרה לתת מענה הלכתי ללא פשרות לכל הקהילות.

כמי שמגדירים את עצמם כרשת 'הארד-דיסקאונט', המחירים אטרקטיביים במיוחד, עם דגש על הקטגוריות החשובות למשפחה החרדית ברוכת הילדים. "אנחנו יודעים שמשפחה חרדית צורכת מזון תינוקות, טיטולים ומוצרים נוספים בכמויות גדולות יותר," מסביר יוחננוף. הרשת מציעה מחירים תחרותיים במיוחד במוצרים אלו, לצד מועדון נאמנות מתקדם שמותאם לחלוטין גם לשימוש דרך טלפון כשר, ומאפשר קבלת מבצעים מותאמים אישית.

סניף הדגל בחולון: לקנות מזגן, לעשות קניות לשבת, ולהתפלל מנחה

את גולת הכותרת של חוויית הקנייה החדשה ניתן לראות בסניף הענק והנגיש בצומת חולון. מדובר במתחם עצום: 9,000 מ"ר של שטחי מסחר, מלווים בחניון ענק של 40,000 מ"ר. הנגישות המושלמת לבני ברק, פתח תקווה, וערים נוספות במרכז, הופכת אותו למוקד עלייה לרגל לצרכנים.

הסניף בחולון הוא הרבה מעבר לסופרמרקט רגיל. הוא מציע מחלקות ענק של כלי בית ומוצרי חשמל – מקומקומים ופלטות שבת, ועד מקררים ומזגנים במחירי רצפה (כדוגמת מבצע בו נמכרו מזגנים ב-500 שקלים בלבד). אך הבשורה האמיתית והמרגשת ביותר עבור הציבור החרדי היא הקמתו של בית כנסת פעיל עם ספר תורה בתוך הסניף. "הבנו שאנשים יוצאים לקניות ויש להם מגבלת זמני תפילות. אצלנו הם יכולים לבצע קנייה ענקית, להיכנס לתפילת מנחה או ערבית ולסגור את כל הפינות במקום אחד," הוא מתגאה.

הבשורה לירושלמים: מתרחבים בבירה

לקראת סיום הראיון, חשף יוחננוף כי ההתרחבות במגזר החרדי ממש לא עוצרת במרכז. סניף תלפיות בירושלים עובר בימים אלו התאמות ייעודיות והרחבת מגוון הכשרויות, ובשורה ענקית נוספת נרשמה עבור תושבי הבירה: פרויקט ענק להקמת סניף בן 5,000 מ"ר בשכונת גבעת שאול (מאחורי מתחם 'עיר עולם') יוצא לדרך ומתקדם בצעדי ענק לקראת פתיחתו בשנים הקרובות.

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