רשות התחרות הגישה כתבי אישום נגד מנהלים ברשתות המזון הגדולות, על מה האישום ואיך דווקא ראיונות תקשורתיים היו המניפולציה באמצעותם כולם 'הבינו' שאפשר לעלות מחירים | ראיון עם ראש מחלקת התחקירים ב'הצינור' שלוקח אותנו חזרה אל 'המלחמה הצרכנית' ואל מאחורי הקלעים של פרשת תיאום המחירים | צפו (חדשות כלכלה)
פסיכולוג מומחה על עשה ולא תעשה והתמודדות נכונה עם בשורות קשות | ראש מחלקת התחקירים בצינור על כתב התביעה של רשות התחרות | דוקטור צחוק על איך צוחקים למרות הקושי | למה ראש עיריית תל אביב מזהיר מפני האייפונים ודוימיו | מניפולציות המחירים (דבר)