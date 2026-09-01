תנופה גדולה בכולל חצות שבתוך מערת המכפלה: "רבים ראו ישועות"

הכולל מתקיים בכל לילה בשעת חצות, בתוך כתלי המערה ממש, צמוד לאבות ולאמהות הקדושים, במקום הקרוב ביותר שאליו יכולה רגל יהודי להגיע. שם, בשעה שהעולם כולו נם את שנתו, יושבים אברכי הכולל ועוסקים בלימוד הזוהר הקדוש, בתפילות ובתיקונים, כשקול התורה עולה ובוקע מתוך המקום שממנו הושתת עם ישראל.

חז"ל הקדושים הפליגו במעלת שעת חצות, השעה שבה הקב"ה נכנס עם הצדיקים בגן עדן, והזוהר הקדוש מאריך בגודל מעלת העוסקים בתורה באותה שעה, שהקב"ה וכל הצדיקים שבגן עדן מקשיבים לקולם. ואם כך בכל מקום, על אחת כמה וכמה כשהלימוד הוא לימוד הזוהר הקדוש והוא נעשה סמוך ונראה לאבות ולאמהות הקדושים, ישני חברון, שעליהם אמרו חז"ל שהם מעוררי הרחמים על בניהם בכל דור.

מסוגלותו של הכולל נובעת אפוא מצירוף שאין דומה לו בעולם: המקום המסוגל ביותר, השעה המסוגלת ביותר, והלימוד המסוגל ביותר. על גודל מעלת המקום כותב הזוהר הקדוש (בראשית לח) שמערת המכפלה היא פתחא דגן עדן, השער שדרכו עולות כל התפילות מכל העולם כולו. נמצא שהתורה והתפילה הנאמרות שם אינן צריכות לעבור דרך ארוכה, הן עולות ישירות דרך אותו שער, ממש בפתח גן עדן.

ואכן, ברוך ה', שמעו של הכולל יצא למרחוק, ורבים המעידים על ישועות גדולות שראו לאחר שרבני הכולל למדו והתפללו עבורם באותו מקום קדוש. מכתבים ופניות מגיעים ממשפחות שנושעו בעניני רפואה, זרע של קיימא, פרנסה ושידוכים, לאחר ששמם הוזכר בלימוד הזוהר, ובתפילה בתוך המערה.

בימים אלו, כאשר כל אחד מחפש זכויות לעצמו, מציעים במוסדות מערת המכפלה שותפות בהחזקת אברך מאברכי הכולל, שכל התורה והתפילה שלו נזקפים לזכות מחזיקי התורה. וכבר לימדונו חז"ל בעניין יששכר וזבולון, שמחזיק התורה נוטל חלק שווה בשכר הלימוד. כח התורה והתפילה העולה מאותו מקום פועל ישועות גדולות, ובוודאי כל השותפים יראו ישועות גדולות ונגלות, ומי שענה לאבות הקדושים ולאמהות הקדושות הוא יעננו.