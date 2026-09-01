דקת חיזוק ביום "דפקנו דלתך" כמו דפיקות כשהילד מאבד נשימה | צפו ברבי אלימלך בידרמן "כדלים וכרשים דפקנו דלתך" כמו דפיקות בדלת של איש הצלה כשהילד מאבד את הנשימה | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)