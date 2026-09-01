דקת חיזוק ביום "דפקנו דלתך" כמו דפיקות כשהילד מאבד נשימה | צפו ברבי אלימלך בידרמן "כדלים וכרשים דפקנו דלתך" כמו דפיקות בדלת של איש הצלה כשהילד מאבד את הנשימה | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים) כהכיכר השבת12:00 "דפקנו דלתך" כמו דפיקות כשהילד מאבד נשימה | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/1:03"דפקנו דלתך" כמו דפיקות כשהילד מאבד נשימה | צפו ברבי אלימלך בידרמן עוד באותו נושא"אריה שאג - מי לא יירא" | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|31.08.26 אלולרבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביום 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:הרצוג פתח שנה בתלמודי התורה החרדיים והצטרף ללימוד גמרא | צפונחמן שטרנהרץ|31.08.26בוא 'האביב הליטאי'? החשש בבתי הרבנים מהמודרנים, העסקן שבוחש בקדרה והמנהיג שיכריע • חשיפהחנני ברייטקופף|31.08.26לאור יום: חרדיה אמיצה תיעדה אנטישמי מרסס מסר מחליא בשכונהדניאל הרץ|31.08.26אולי גם יעניין אותך:מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן חגג בר מצווה לבנו | צפו בגלריהאיציק אוחנה|31.08.26המפגש שגרם לכולם לבכות: האם והתינוקת שניצלו בנס פגשו את המציליםחזקי שטרן|31.08.26תיעוד כואב: חרדי הותקף באגרופים ברחוב, ניסה לצלם את התוקף - ושוב הותקףנחמן שטרנהרץ|31.08.26
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