דקת חיזוק ביום "אריה שאג - מי לא יירא" | צפו ברבי אלימלך בידרמן הילד רץ לעבר האריה והאבא עצר אותו ברגע האחרון - "אתה מכיר את התמונה, אתה לא מכיר אותו" | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים) כהכיכר השבת12:00 "אריה שאג - מי לא יירא" | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/0:42"אריה שאג - מי לא יירא" | צפו ברבי אלימלך בידרמן עוד באותו נושאאל תהיה כמו הסוס - שטייט אויף צו סליחות | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|30.08.26 אלולרבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביום 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן חגג בר מצווה לבנו | צפו בגלריהאיציק אוחנה|11:05הסופר ואיש התקשורת שלמה קוק חגג ברית לבנו - כולם היו שם | תיעוד ענקאיציק אוחנה|10:33תיעוד כואב: חרדי הותקף באגרופים ברחוב, ניסה לצלם את התוקף - ושוב הותקףנחמן שטרנהרץ|08:50אולי גם יעניין אותך:כתב החרדים מיום הגיוס הסוער: "הפרט החרדי הרבה יותר חלש" | צפוקובי ישראל|30.08.26אחרי "המרשעת הזו, תקבל את המכה": דרישה לחקירה נגד הראשון לציון בעקבות דבריו על היועמ"שיתנחמן שטרנהרץ|30.08.26איזה "טהורה" היא | ראש הישיבה תקף את היועמשי"ת; 'הראש שלה רק רע כל היום'!חיים רוזנבוים|30.08.26
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