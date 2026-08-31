דקת חיזוק ביום "אריה שאג - מי לא יירא" | צפו ברבי אלימלך בידרמן הילד רץ לעבר האריה והאבא עצר אותו ברגע האחרון - "אתה מכיר את התמונה, אתה לא מכיר אותו" | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)