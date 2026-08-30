"נתראה במוצ"ש": הבקשה של הזמרת אודיה אזולאי שעוררה קידוש השם

רשת האופנה "עדיקה", המבצעת בימים אלו חזרה לפעילות מסחרית לאחר כמעט שנתיים שבהן לא הייתה פעילה, מוצאת את עצמה במרכזו של שיח ציבורי סוער.

האירוע הנוכחי אינו נוגע לפרטי הלבוש או לקמפיין הפרסומי עצמו, אלא להחלטה עקרונית ועסקית הנוגעת לשמירת יום השבת. מי שהובילה את המהלך היא הזמרת אודיה אזולאי, המשמשת כדמות המרכזית שמובילה את הקמפיין החדש של המותג, שביקשה מהנהלת החברה לחדול מפעילות דיגיטלית במהלך יום השבת.

הגולשים והצרכניות שניסו להיכנס במהלך השבת האחרונה לאתר האינטרנט המחודש של הרשת, אשר נפתח מחדש ימים ספורים קודם לכן, הופתעו לגלות כי הגישה אליו נחסמה לחלוטין. במקום אפשרות לרכישת מוצרים, הופיעה על המסך ההודעה "צעדיקות נתראה במוצ"ש". כפי שהתברר לאחר מכן, מדובר בדרישה ישירה של אזולאי מהנהלת המותג להשבית את פעילות המסחר הדיגיטלית משניסתה השבת ועד ליציאתה, בקשה שנענתה בחיוב על ידי מנהלי החברה.

בשנים האחרונות הפכה אודיה אזולאי לאחת הדמויות הבולטות בתעשיית המוזיקה בישראל, כשהיא משלבת בשיריה תכנים בעלי זיקה חזקה לאמונה ולמסורת היהודית. אזולאי הצהירה לא פעם באופן פומבי על תהליך ההתחזקות האישי שהוא עוברת ועל חשיבות שמירת השבת כחלק בלתי נפרד מזהותה.

המהלך גרר אחריו תגובות רבות ומעורבות ברשתות החברתיות ובקרב קהל הלקוחות של הרשת. מחד, נרשמה תמיכה נרחבת מצד גולשות וצרכניות רבות שהביעו התלהבות מהחלטה, שיבחו את הנאמנות לערכים אישיים וראו בכך דוגמה חיובית לשילוב של שמירת מסורת בתוך עולם העסקים. מאידך, עלו גם קולות ביקורתיים מצד לקוחות שטענו כי סגירת האתר בסוף השבוע פוגעת בנוחות הרכישה ואף היו מי שהגדילו לעשות והודע כי יחרימו את המותג בעקבות הצבת המגבלה.

לפני כשנה וחצי פרסמה אזולאי, פוסט אמונה מחזק לרגל יום הולדתו של רבי נחמן מברסלב. בפוסט שהיא פרסמה, היא כתבה בין היתר: "א' בניסן יום הולדת לרבי נחמן האור שלי, לי יש ב-כ"ו בניסן ומשהו בראש חודש הזה מרגש אותי. זכיתי להגיע לאומן בפעם הראשונה בגיל 15 ואני משתדלת מאז לא לפספס ולהגיע לפחות פעם בשנה".

"בפעם הראשונה שלי שם", כתבה הזמרת: "הרגשתי שהמקום כבד מרוב בקשות של אנשים אז לא ביקשתי כלום רק אמרתי תודה וראיתי ניסים. אחרי שהבנתי מה זה צדיק אמת ולמדתי קצת מהתורות של רבנו מתוך עזות דקדושה הגיעו הבקשות שלי - בשיר 'אור' יש קצת מרבנו הקדוש וגם בשיר 'בן אדם'".

עוד היא כתבה: "אני לא באמת יודעת מה לכתוב על הקדוש הזה שלי, על המתנה שלי, היום יש לו יום הולדת וזו הזדמנות טובה גם למי שלא מכיר, להדליק נר לזכותו ולכבודו של רבי נחמן בן פייגא בן שמחה ולבקש. אגב 'התיקון הכללי' זה רבי נחמן הוריד לעולם ויש בו כוחות לא מהעולם הזה! להדליק נר ולקרוא חודש מבורך שיהיה פה!".