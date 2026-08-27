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חיזוק ב-60 שניות

אדם שיש לו תאוות יעשה את כל העבירות • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן

"חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים)

5תגובות
אדם שיש לו תאוות יעשה את כל העבירות • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן
אדם שיש לו תאוות יעשה את כל העבירות • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן (צילום: שמעון ברדי)
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5 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
היהדות רואה בתאווה חלק מהטבע האנושי (היצר). לכן, הגם שיש בה צד כפייתי הדומה למחלה שדורש טיפול והתמודדות, יש לאדם אחריות בחירה לנסות לרסן ולעדן אותה.
יעקב
4
ההסבר של הרב מראה על גישה חינוכית חומלת ורגישה, אך מבחינה פסיכולוגית המושגים לא מדויקים לגמרי.
יעקב
3
ההגדרה "חולה", לרוב אין מדובר במחלה נפשית או פיזית, אלא בקשיים רגשיים, חוסר פוקוס (כמו הפרעת קשב), או קושי להציב גבולות לעצמו.
משה

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