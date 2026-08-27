חיזוק ב-60 שניות אדם שיש לו תאוות יעשה את כל העבירות • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן "חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים) כהכיכר השבת10:005תגובות אדם שיש לו תאוות יעשה את כל העבירות • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן - צילום: שמעון ברדי10100:00/1:21אדם שיש לו תאוות יעשה את כל העבירות • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן (צילום: שמעון ברדי)עוד באותו נושאהשורש של העבירות מתחיל במידות • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהןכיכר השבת|26.08.26 הרב יגאל כהןביטחון בה'חובת הלבבותחיזוק ב-60 שניות 5 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה5היהדות רואה בתאווה חלק מהטבע האנושי (היצר). לכן, הגם שיש בה צד כפייתי הדומה למחלה שדורש טיפול והתמודדות, יש לאדם אחריות בחירה לנסות לרסן ולעדן אותה.אימוגים לתגובהיעקב10:28 דיווחתגובה4ההסבר של הרב מראה על גישה חינוכית חומלת ורגישה, אך מבחינה פסיכולוגית המושגים לא מדויקים לגמרי.אימוגים לתגובהיעקב10:39 דיווחתגובה3ההגדרה "חולה", לרוב אין מדובר במחלה נפשית או פיזית, אלא בקשיים רגשיים, חוסר פוקוס (כמו הפרעת קשב), או קושי להציב גבולות לעצמו.אימוגים לתגובהמשה10:40 דיווחתגובההצגת כל התגובות תוכן שאסור לפספס:כשראש ישיבה מסאטמר ו'היפי' עם קוקו נפגשו יחד ליד הרבי מליובאוויטשהרב יוסף יצחק ג'ייקובסון|26.08.26הרב יונתן שוורץ חושף את מהפכת השידוכים שהוביל, וזועק: "תפסיקו להתקשר אל השדכנים" | צפוכיכר השבת|26.08.26"משילות על שלטים"; העורך דין והפעיל מנטורי קרתא לעגו למשטרהחיים רוזנבוים|26.08.26אולי גם יעניין אותך:דרמה בהכנסת ספר תורה: פרובוקטור תקף את הרב דוד פריוף עד שנעצר | צפואיציק אוחנה|26.08.26כנס סליחות עוצמתי נערך במכללה למקצועות הכליאה במעמד הרב יגאל כהן | תיעודאיציק אוחנה|26.08.26מחדל ב'מעייני הישועה': "ההורים התחננו, אמרו שהם נודניקים - והתינוק נפטר"דני שפיץ|26.08.26
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