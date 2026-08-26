כנס הסליחות במכללה למקצועות הכליאה עם הרב יגאל כהן - צילום ועריכה: רומי הראל ונועם אליהו 10 10 0:00 / 1:11 כנס הסליחות במכללה למקצועות הכליאה עם הרב יגאל כהן ( צילום ועריכה: רומי הראל ונועם אליהו )

במכללה למקצועות הכליאה של שירות בתי הסוהר, המקום שבו מוכשר דור העתיד של פיקוד שירות בתי הסוהר, נערך אתמול (שלישי) כנס סליחות עוצמתי ומחזק בהובלת חטיבת הרבנות ובשיתוף פיקוד המכללה.

שיאו של האירוע היה עם הגעתו של חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים, הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר", אשר נשא את השיחה המרכזית בפני סגל הפיקוד ולוחמי ולוחמות הכליאה. הרב יגאל כהן העניק בשיחתו חיזוק משמעותי לקראת השנה החדשה, כשהוא שם דגש על חוסן רוחני, אמונה, כוחה של הסליחה והיכולת של כל אדם לפתוח דף חדש.

כנס הסליחות במכללה למקצועות הכליאה עם הרב יגאל כהן ( צילום: נועם אליהו )

כנס הסליחות במכללה למקצועות הכליאה עם הרב יגאל כהן ( צילום: נועם אליהו )

כנס הסליחות במכללה למקצועות הכליאה עם הרב יגאל כהן ( צילום: נועם אליהו )

בדבריו עמד הרב על כוחה של אהבת ישראל, על החשיבות לאהוב כל אדם ולראות את הטוב שבו, ועל העוצמה שנוצרת כאשר אנשים פועלים יחד מתוך אחדות, כבוד ואמונה.

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הרב אף הביע את הערכתו הרבה לסגל הפיקוד הבכיר ולכלל לוחמי ולוחמות הכליאה, על עבודת הקודש, המסירות והעשייה היומיומית למען ביטחון המדינה והחברה.

במהלך דבריו התייחס הרב גם למהפכה שמוביל נציב בתי הסוהר רב-גונדר קובי יעקובי, בדגש על הצבת לוחם הכליאה במרכז, ועל תנופת העשייה בתחום שירותי הדת בשירות בתי הסוהר, בהובלת הרב הראשי לשב"ס, תת־גונדר הרב אייל סלמן, ובפיקודו של ראש אגף האסיר, גונדר יריב כהן.

כנס הסליחות במכללה למקצועות הכליאה עם הרב יגאל כהן ( צילום: נועם אליהו )

כנס הסליחות במכללה למקצועות הכליאה עם הרב יגאל כהן ( צילום: נועם אליהו )

כנס הסליחות במכללה למקצועות הכליאה עם הרב יגאל כהן ( צילום: נועם אליהו )

הכנס המחיש את החיבור המיוחד בין העשייה המבצעית לבין העוצמה הרוחנית. חטיבת הרבנות ממשיכה לפעול לחיזוק הסגל, להענקת מעטפת רוחנית וליצירת חיבור בין עולם הערכים והאמונה לבין משימת הביטחון והשליחות של לוחמי הכליאה.

האירוע ננעל במעמד מרגש של התרת נדרים, כאשר בראש בית הדין להתרת נדרים וקללות ישבו הרב יגאל כהן והרב הראשי לשב"ס, תת־גונדר הרב אייל סלמן, ולאחר מכן נערכה תפילת מנחה.

הכנס היה ביטוי לעוצמתו של החיבור בין רוח, פיקוד ושליחות – חיבור שמעניק ללוחמי הכליאה את הכוחות להמשיך במשימתם מתוך אמונה, חוסן, אחדות וגאווה בשליחות.

בסיום האירוע העניק הרב הראשי לשב"ס, תת־גונדר הרב אייל סלמן, תעודת הערכה לרב שמעון ברדי, יד ימינו של הרב יגאל כהן, במעמד נציב בתי הסוהר, על פועלו למען העשייה הרוחנית והתורנית, על תרומתו לחיזוק הקשר עם שירות בתי הסוהר ועל הדאגה והמסירות למען הארגון ואנשיו.

כנס הסליחות במכללה למקצועות הכליאה עם הרב יגאל כהן ( צילום: נועם אליהו )

כנס הסליחות במכללה למקצועות הכליאה עם הרב יגאל כהן ( צילום: נועם אליהו )

כנס הסליחות במכללה למקצועות הכליאה עם הרב יגאל כהן ( צילום: נועם אליהו )

כנס הסליחות במכללה למקצועות הכליאה עם הרב יגאל כהן ( צילום: נועם אליהו )

כנס הסליחות במכללה למקצועות הכליאה עם הרב יגאל כהן ( צילום: נועם אליהו )

כנס הסליחות במכללה למקצועות הכליאה עם הרב יגאל כהן ( צילום: נועם אליהו )