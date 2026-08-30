דקת חיזוק ביום אל תהיה כמו הסוס - שטייט אויף צו סליחות | צפו ברבי אלימלך בידרמן אל תהיה כמו הסוס שלא מפחד ולא מתעורר - שטייט אויף צו סליחות, קום לסליחות | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים) כהכיכר השבת12:00 אל תהיה כמו הסוס - שטייט אויף צו סליחות | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/1:22אל תהיה כמו הסוס - שטייט אויף צו סליחות | צפו ברבי אלימלך בידרמן עוד באותו נושאתנצלו את שתי השבתות הקרובות, זו הסיבה | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|26.08.26 סליחותאלולרבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביום 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:'העדה החרדית' קוראת למחאה נגד גיוס חרדים; המשטרה נערכת לעימותיםקובי ישראל|09:23"איך אפשר להחליט שמרן לא ראוי לכבוד?": הרבנית יהודית יוסף שוברת שתיקה ישי כהן|07:52בני ברק: מהומות בשכונה החדשה - רכב פגע בילדה בת 3 בליל שבתקובי ישראל|29.08.26אולי גם יעניין אותך:הסגרת אנג'ל לכלא 10 מאחורי הקלעים • 'צבע שחור' מזהירים מפני אנרכיהקובי ישראל|29.08.26בליל שישי | נכדתו של הגרש"מ עמאר התארסה במעונו, המונים נהרואיציק אוחנה|29.08.26רגע מרגש במסדרון | הרבי נעצר ובירך את סגנית יו"ר הכנסת • תיעוד בלעדי שאול כהנא|27.08.26
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