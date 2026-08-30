דקת חיזוק ביום אל תהיה כמו הסוס - שטייט אויף צו סליחות | צפו ברבי אלימלך בידרמן אל תהיה כמו הסוס שלא מפחד ולא מתעורר - שטייט אויף צו סליחות, קום לסליחות | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)